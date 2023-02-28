عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريم غادة عادل في مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط

غادة عادل
غادة عادل

تشهد الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، المزمع تنظيمها ما بين 3 و10 مارس من السنة الجارية، مجموعة من الفقرات القوية والجذابة، أبرزها، حضور دولة تركيا كضيف شرف للدورة.

ويكرم مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، مجموعة من نجوم السينما |ضيوف المهرجان|، وهم: الممثلة المصرية النجمة غادة عادل، والممثلة التركية فيلدان اتاسيفير، والمخرجة الإسبانية جوديت كوليل، والمخرج المغربي حسن بنجلون، والمخرج الإيطالي دانييلي فيكاري.

كما ستنظم ندوة بعنوان ''الرقمي، الإيتيقي، الجمالي'' تديرها الناقدة وكاتبة السيناريو الجزائرية الفرنسية نادية مفلاح، بمشاركة الكاتبة يارا يانس والأستاذ والباحث محمد أولاد علا والناقد السينمائي والباحث طارق بن شعبان وأستاذ الدراسات السينمائية دافيد روش.

وسينظم المهرجان مائدتين مستديرتين؛ الأولى بعنوان ''السينما المغربية اليوم: إمكانات ومفارقات''، يديرها الناقد والمترجم عبد اللطيف البازي العمراني ويشارك فيها بمداخلة كل من الصحفي والناقد محمد جبريل والباحثة في المجال السينمائي ليلى الشرادي والدكتور أنوار أوياشي.

ويشارك في المائدة الثانية في موضوع ''جون لوك كوادر.. صدى البحر الأبيض المتوسط'' كل من: المخرج والمنتج علي الصافي والصحفي والناقد السينمائي سعد شكالي، والدكتور عبد الكريم الشيكر.

كما سيتضمن البرنامج توقيع كتاب عن فيلم ''أحداث بلا دلالة'' للمخرج مصطفى الدرقاوي، بحضوره إلى جانب مؤلفة الكتاب الكاتبة ليا مورين و الناقد و الإعلامي أحمد بوغابة.

 

مهرجان تطوان السينمائي

وعلى هامش فعاليات مهرجان تطوان السينمائي، ستشهد هذه الدورة تنظيم 4 عروض سينمائية لأفلام مغربية متنوعة لفائدة نزلاء السجن المحلي بتطوان (الأحداث والسجينات والسجناء) وكذا السجناء الإسبان، وستنظم ورشة في "إدارة الممثل" يديرها المخرج المسرحي محمد برادة وعلى هامشها وبشراكة مع مندوبية وزارة الصحة ستنظم حملة للتبرع بالدم.

وستشهد هذه الدورة تنظيم أربعة عروض سينمائية لأفلام مغربية متنوعة لفائدة نزلاء السجن المحلي بتطوان (الأحداث والسجينات والسجناء) وكذا السجناء الإسبان.

كما ستنظم ورشة في "إدارة الممثل" يديرها المخرج المسرحي محمد برادة، وعلى هامشها وبشراكة مع مندوبية وزارة الصحة؛ ستنظم حملة للتبرع بالدم.

مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط مهرجان تطوان غادة عادل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. عزل مرتضي منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك

وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض.. وتشييع جنازته بعد صلاة الظهر اليوم

ابوها هددنى بالقتل "خطيب" سارة بعد فقدان بصرها..عايز اتجوزها الفرح بعد 6 شهور

بشري سارة.. انخفاض أسعار الدواجن خلال أيام |كم سيصل سعر الكيلو؟

مفاجأة جديدة خلال ساعات في أزمة مرتضى منصور.. واسقاط عضويته لهذا السبب

"كل واحد لازم يحاسب على المشاريب".. عمرو أديب ينتظر حكما ضد مرتضى منصور غدا

حقيقة تخلص زوجة سعد لمجرد من حياتها بعد حبسه 6 سنوات.. القصة الكاملة

عروس هندية تتوفى بسكتة قلبية بحفل زفافها والعريس يتزوج أختها بنفس اللحظة

موضوعات متعلقة

أحداثه غير متوقعة.. ياسر جلال يكشف تفاصيل مسلسله الرمضاني علاقة مشروعة

منى زكي ليست الوحيدة| نجمات بالحجاب في دراما رمضان 2023.. صور

"حتى تبقى هويتنا واحدة".. كارول سماحة تطلق ألبومها الذهبي بقصائد محمود درويش

تفاصيل حفل محمد منير في السودان وموعد طرح التذاكر

أحمد عصام يكشف لأول مرة كواليس لقاء عمرو دياب وتامر حسني في حفل زفافه

أنغام تطرح "نسينا نعيش" على يوتيوب ..فيديو

بعد إجرائه عملية بالقلب .. تطورات حالة صبري عبد المنعم الصحية

مخرج مسلسل «كشف مستعجل»: يجمع بين خاطر وعبد الرحمن لأول مرة ‏دراميا

ترشيحاتنا

كيف تقوي علاقتك مع القرآن؟ .. 5 أمور من الهدي النبوي يكشفها علي جمعة

الحق اشتري الشبكة.. تراجع في أسعار الذهب لليوم الثانى على التوالي

40 جنيه مرة واحدة|قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن والبانيه يصل 200 جنيه

بفلتر غريب.. فيفي عبده تمازح جمهورها على إنستجرام

قطع المياه فى المرج وعزبة النخل والمناطق المحيطة لمدة 12 ساعة .. تفاصيل

بايدن: الولايات المتحدة بحاجة إلى تعلم كل تاريخ السود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل رمضان .. طرق تفريز الكرنب والخضار

فرق طول غريب.. توأمتان بأحجام مختلفة| فيديو

طريقة عمل العجة المصرية

لغز حير العلماء.. العثور على تمثال مواي جديد في جزيرة إيستر بتشيلي

فيديو

تراجع مياه البحر في الإسكندرية.. معهد علوم البحار يكشف السبب/ فيديو جراف

عودة كارتيرون لتدريب الزمالك | شائعة أم حقيقة ..شاهد

تحذير عاجل من حقنة البرد بعد وفاة شاب بعين شمس | تفاصيل صادمة

تفاصيل وكواليس مسلسلات رمضان 2023 | قنوات العرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

اﻟﻤﺰﻳﺪ