سرقا المحمول والأموال.. جمبري وصاحبه ينهيان حياة شاب في القليوبية| القصة الكاملة

جريمة مأساوية في محافظة القليوبية.. لا ذنب سوى إنهاء عمله كعادته يومياً، واستقلاله وسيلة المواصلات التي اعتادى ركوبها للوصول إلى مسكنه، وسط فرحته بالحصول على الأموال الشهرية مقابل عمله، ولكنه لا يعلم أن هذه الأموال ستكون سببا في إنهاء حياته، وبعد هبوطه من وسيلة المواصلات فى احدى الأماكن الهادئة ليلا بقرية كفر سعد التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، ليستوقفه 2 من المجرمين والبلطجية، وأشهروا في وجهه سلاح أبيض، طالبين منه إخراج ما معه من أموال.

عاطلان ينهيان حياة شاب لسرقة أمواله

حاول المجني عليه أحمد ط ع، أن يبعد عن المتهمين حمادة .م. م وشهرته جمبري، ٢٧ سنة، عاطل، وخالد و. م. ،٢٢ سنة – عامل محارة، ويقيمان بكفر سعد في مركز بنها، وأن يقازمهما ولكنهم اعتدوا عليه وطعنوه عدة طعنات، ولم يتركاه إلا غارقاً في دمائه وبعد سرقة أمواله ومتعلقاته.

كان قد تضمن أمر الإحالة، في القضية رقم ٦٥۰۰ لسنة ۲۰۲۲ جنايات مركز بنها والمقيدة برقم ٨٤٠ لسنة ۲۰۲۲ كلي شمال بنها، تتهم النيابة كل من، حمادة .م. م وشهرته جمبري، ٢٧ سنة، عاطل ومقيم كفر سعد مركز بنها، خالد و. م. ،٢٢ سنة – عامل محارة – ومقيم كفر سعد مركز بنها بمحافظة القليوبية ، بأنهما في يوم ٧ / ٢ /٢٠٢٢، قتلا عمدا المجني عليه أحمد ط ع من غير سبق اصرار ولا ترصد بأن استوقفاه حال سيره بالطريق العام وما أن ظفرا به حتى كالا إليه عدة طعنات قاصدين إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتوصلت تحريات المباحث إلى اتفاق المتهمان على سرقة متعلقات المواطنين تحت تهديد السلاح وفي سبيلهما لذلك توجها إلى مكان الواقعة وحال وصولهما أبصرا المجني عليه مترجلاً من إحدى سيارات الأجرة فقاما باستيقافه وأشهرا في وجهه السلاح طالبين منه ما بحوزته من متعلقات ومبالغ مالية وحال مقاومته لهما انهالا عليه طعناً بالسلاحين قاصدين قتله فسقط أرضاً غارقاً في دمائه وتمكنا من الاستيلاء على الهاتف المحمول خاصته ومبلغ مالي.

السجن المؤبد مصير المتهمين

لتقرر محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، الدائرة الثامنة، السجن المؤبد للمتهمين وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة على متهمين قاموا بقتل شخص في الطريق العام لسرقته بالإكراه.