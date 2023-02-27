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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم القليوبية تتفقد مدرسة النور للمكفوفين ببنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، زيارة لمدرسة النور للمكفوفين ببنها، في إطار رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حيث تفقدت الفصول الدراسية وكذلك الخدمات المقدمة للطلاب.

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وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن وكيلة الوزارة تفقدت أماكن إقامة مبيت الطلاب وكذا المطعم والمطبخ، موجهة بضرورة تطوير ورفع كفاءة المطبخ وفق أحدث التجهيزات، بضرورة حصر شامل لكافة احتياجات ومتطلبات المدرسة بمختلف أقسامها في سبيل توفيرها لضمان تقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب.
وأضافت أن الطلاب لديهم عدد من المواهب سواء في الغناء أو في الإلقاء أو في التواشيح والأناشيد وغيرها من المواهب، ولديهم القدرة على التعامل مع العلم الافتراضي، في صورة تدفع للأمل، موجهة القائمين على المدرسة ببذل مزيد من الجهد لخدمة الطالبات والطلاب بالمدرسة والاستجابة لمطالبهم وتنمية مواهبهم، كما نبهت علي الالتزام الكامل بالإشراف اليومي للطلاب في المدرسة.
وتابعت مدير تعليم القليوبية الفصول التعليمية وحجرات الأنشطة والمعامل والمكتبة، وأكدت علي أمن وسلامة الملعب وحجرات الأنشطة والمباني التعليمية، كما أكدت علي ضرورة الالتزام والانضباط داخل المدرسة والالتزام بالإشراف اليومي في الأدوار وأمن البوابة وعند خروج التلاميذ.

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