محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف طريق محور الباسوسية وطريق أبو الغيط

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لتفقد مشروعي تطوير ورصف محور الباسوسية، وطريق أبو الغيط الحادثة وذلك في إطار جولات المحافظ اليومية بمُختلف مُدن المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة، ومتابعة المشروعات ودفع العمل بها للانتهاء منها وفق جداولها الزمنية المُقررة.



واستهل "المحافظ" جولته بتفقد ما أُستجد من أعمال رصف وتطوير طريق الحادثة أبوالغيط القناطر الخيرية، والذي يتم تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، والذي يبلُغ طوله (٦) كيلو متر ومتوسط عرض الطريق ما بين (١٦) مترا وحتى (١٨،٥) متر، ويبدأ من ميدان السلام «كوبرى الحادثة» وحتى نزلة الدائري بباسوس، مُقسم إلى قطاعين حيث يجري العمل الآن بالقطاع الأول بطول 1.250كم من خطه رد الشىء لأصله حيث تم الانتهاء من تكسير الاسفلت المتهالك وتوريد طبقه الأساس وجارى دمكها وبعد الانتهاء من الدمك واخد الاختبارات الازمه للتأكد من الدمك يتم شد الخشب استعدادا لصب البردورات الخرسانيه ويليها الطبقه الرابطه ثم الطبقه السطحيه، والقطاع التانى بطول 4.750 كم يتم تنفيذه من الخطه الاسثماريه بالمحافظه وتم الانتهاء من تكسير الاسفلت المتهالك بكامل العرض بطول تقريبا 2 كيلو وجارى استكمال التكسير بباقى القطاع ومجرد الانتهاء من أعمال المرافق سوف يتم توريد طبقه الأساس وتشغيلها ودمكها وشد البردورات الخرسانيه وتوريد الطبقه الرابطه يليها الانتهاء من الطبقه السطحية.

ثم استكمل الهجان جولته بتفقد أعمال المرحلة الثالثة والنهائية لأعمال تغطية ترعة الباسوسية تحت إشراف مديرية الطرق حيث تفقد المحافظ أعمال تجهيز الطريق لوضع الطبقة السطحية مساء اليوم مؤكدا أن الطريق سيكون بديل لطريق قرية «باسوس - القناطر الخيرية»، مما يسهل حركة المرور على المواطنين، وقد تم الإنتهاء من تغطية الترعة بالكامل بطول (5.7) كيلو متر، كما تم الإنتهاء من أعمال المرافق (الكهرباء-المياه)، ورفع مطابق الصرف الصحي والتربة الزلطية ومصارف الأمطار، وبعد الإنتهاء من طبقه الأساس سوف يتم توريد الطبقه الرابطه بسمك ٦ سم بطول ٣ كيلو ويليها الطبقة السطحية وذلك بعد الإنتهاء تماماً من الأرصفة الجانبية وصب البلدورات وتوريد بلاط الإنترلوك وتركيبه، وتم توريد التربة الزلطية لضبط المناسيب ودمكها وأخذ عينات للتأكُد من الدمك، إستعداداً لتوريد طبقه السن تمهيداً لأعمال الرصف.

ووجه "المحافظ" بتكثيف العمل للإنتهاء من الأعمال في أقرب وقت لسهولة الحركة المرورية وإحداث نقلة نوعية بمدينة القناطر الخيرية.