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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال رفع القمامة وترميم كوبري الثلاجة بشبرا الخيمة.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية بأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، لمتابعة سير أعمال رفع القمامة والنظافة العامة وإزالة الإشغالات بالمحاور الرئيسية والميادين العامة، ويتابع أعمال ترميم كوبري الثلاجة، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على تقديم خدمات متميزة لجموع المواطنين وخلق بيئة نظيفة خالية من التلوث والحفاظ على المظهر الجمالي لكافة المناطق، وعدم إعاقة حركة المرور والمارة.

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واستهل المحافظ جولته بمتابعة أعمال تأهيل منطقة تجمع القمامة أمام مدرسة الشهيد محمد عشري بشارع 15 مايو، وتحويلها لمسطحات خضراء حيث وجه المحافظ باستكمال الرصيف بعمل إنترلوك بالإضافة إلى تخصيص المنطقة لعمل مشتل لبيع الزهور لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة.
وفى سياقٍ مُتصل وجه المحافظ برفع الإشغالات المتواجدة بشارع 15 مايو حتى طريق شبرا بنها الحر،  كما وجه الهجان خلال الجولة برفع  كامل الأتربة على جانبي الطرق بشكل مستمر لعدم تراكمها، وتجميل مطالع ومنازل الكباري بطريق محور الفريق العصار حتى طريق شبرا بنها الحر والطريق الدائري، وذلك بنطاق المحافظة وقد تم تحرير محضر لأحد الباعة الجائلين لإزالته عدد من البلدورات مع سوء استغلالها وهو ما أدى إلى تشويه المظهر الحضاري .
وأشار محافظ القليوبية إلى إستمرار المحافظة وكافة الجهات المعنية في رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة من خلال تحسين مستوى النظافة العامة والقضاء على ظاهرة إشغال الطرق العامة بالباعة الجائلين على مستوى المحافظة، وتوحيد الجهود للمحافظة على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، والعمل بكل جدية على رفع مستوى النظافة وتنظيم ورديات عمل منظمة لرفع القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة بشكل دوري لمنع تراكمها، مؤكداً متابعته الشخصية المستمرة لهذا الملف، نظراً لأهميته في الحفاظ على المستوى الحضاري ، وما يتم إنجازه من مشروعات قومية وخدمية لصالح مواطني القليوبية.
واختتم المحافظ جولته بمتابعة أعمال ترميم وصيانة كوبري المشاة ( الثلاجة) بحي غرب شبرا الخيمة، ووجه بدفع الأعمال وتكثيفها للإنتهاء من الترميم والصيانة خلال الفترة المحددة، علاوة على التنسيق الدائم مع الإدارة العامة للمرور لضمان سير الطريق وعدم حدوث أي عرقلة مرورية، مطالباً بزيادة الأعمال في الوردية الليلية واتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية خلال أعمال الصيانة.
كما تابع المحافظ خلال الجولة أعمال صيانة شبكة الكهرباء وأعمدة الإنارة ومشروع بالوعات الصرف الصحي بمنطقة ترعة الشرقاوية بدوران كوبري الفرنوانى بحي غرب شبرا الخيمة،  موجهاً بسرعة الإنتهاء من الأعمال خلال نهاية الأسبوع الجاري وإعادة الشيء لأصله والإهتمام بالشكل الجمالي للطريق وذلك بهدف الاطمئنان على سلامة شبكة الكهرباء لحماية المواطنين خصوصا في موسم سقوط الأمطار، بالإضافة إلى الاطمئنان على سلامة بالوعات الصرف لدرء خطر سقوط المواطنين وخاصة الأطفال بها.
 

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القليوبية محافظ القليوبية الباعة الجائلين شبرا الخيمة الطريق الدائرى ازالة الاشغالات شبرا بنها الحر

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