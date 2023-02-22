محافظ القليوبية يسلم مشروعات لـ 151 مواطنا من مستفيدي تكافل وكرامة

قام اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتسليم عدد 151 مشروعا للمواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بمركز شباب كفر شبين، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ضمن برنامج فرصة ( مبادرة قرية بلا فقر) ، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا والأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة و توفير الدعم اللازم لهم من خلال توفير فرص عمل لحياة كريمة.



حيث تم تسليم عدد 11 مشروع ملابس و44 مشروع ماشية و7 مشروعات أغنام و3 مشروعات ملابس ومشروفات و2 مشروع مفروشات و10 مشروعات ديب فريزر أفقي و1 مشروع ديب فريزر عمودي و2 مشروع اكسسوارات و1 مشروع بلاستيكات، وذلك بهدف خلق فرص عمل للسيدات ومحاربة البطالة وتحقيق التمكين الاقتصادي لمستفيدي "تكافل وكرامة " وتحويلهم إلى الإنتاج بتمليكهم أدوات الإنتاج التي تؤهلهم لإقامة مشروع صغير.



وأكد الهجان أن الاحتفالية تأتي تحت رعاية السيدة: نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ضمن برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي مبادرة "قرية بلا فقر " بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى احتفالية شهدتها قرية كفر شبين.



وأضاف المحافظ أن المشروعات التي تم تسليمها كدعم للمواطنين متنوعة لتلائم احتياجات البيئة المحلية من تربية الماشية والأغنام وتجارة البلاستيكات والمفروشات والملابس والأجهزة الكهربائية وغيرها مع التأكيد على كونها مشروعات صديقة للبيئة في إطار الاقتصاد الأخضر ، مشيرا أن برنامج "فرصة" يدعم مشروعات التمكين الاقتصادي لأسر تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم.



وأكد محافظ القليوبية أن برنامج فرصة من البرامج الرائدة التي تعلي من قيمة العمل والإنتاج وتتصدى للاتكالية، بما يساهم في خروج الأسر الفقيرة من حالة العوز إلى حالة العمل والإنتاج، مشيرا أن المحافظة بكافة أجهزتها لا تدخر جهداً في الوقوف بجانب الأسر الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية و تقديم كافه سبل الدعم اللازم لها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.



وثمن محافظ القليوبية الدور الرائد لوزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية وذلك من خلال حزمة المبادرات الاجتماعية وتقديم كافة المساعدات سواء كانت عينية أو مادية للأسر الأولى بالرعاية ومستفيدي تكافل وكرامة ولكافة الفئات ليس على مستوى القليوبية وحدها بل في جميع المحافظات.

وفي ذات السياق فقد أوضح منسق مشروع فرصة أن مبادرة"قرية بلا فقر" تأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى الريف المصري بالمحافظات، حيث يتم من خلال برنامج "فرصة" تنفيذ قوافل التمكين الاقتصادي بعدد 10 محافظات كمرحلة أولى هي القليوبية والدقهلية والغربية والشرقية والبحيرة والمنوفية أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط .. وأشار أن المرحلة الأولى من المبادرة يتم خلالها تسليم 1500 مشروع لعدد 1500 أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية بتكلفة إجمالية قدرها 15 مليون جنيه، حيث يتم في كل محافظة تسليم عدد 150 مشروع بواقع 10000 جنيه للمشروع الواحد .