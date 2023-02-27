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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط عاطل بحوزته حشيش وهيروين في القليوبية

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل سبق اتهامه بقضية مخدرات لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة قليوب وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش والهيروين" وسلاح ناري وذخائر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

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تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد بورود تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات، بمنطقة رمادة دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "ع ر س"، 36 سنة، عاطل سبق اتهامه فى قضية مخدرات، وصادر ضده حكم غيابيا بالحبس لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه مقيم دائرة المركز وبحوزته كيلو جرام من مخدري الحشيش والهيروين وسلاح ناري "فرد خرطوش"، وعدد من الذخائر التي تستخدم على السلاح الناري ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته الغير مشروعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

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