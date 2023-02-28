ستدفعون ثمن أعمالكم.. تهديدات خطيرة من إيران إلى إسرائيل والولايات المتحدة

أعلن قائد مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، اللواء غلام علي رشيد، أن الدول التي تشارك مع الاحتلال الإسرائيلي في تهديد أمن إيران ستدفع ثمن أفعالها.

وأضاف رشيد، كلمة أمام عدد من قادة الجيش والحرس الثوري في المقر المشترك للدفاع الجوي، أن الاعمال التي تهدد المصالح والأمن القومي إيران والتي يقوم بها الكيان الصهيوني تجري بناء على معلومات وتنسيق ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

كما حذر رشيد واشنطن من استمرار دعم الكيان الصهوني ضد إيران، قائلا إن ذلك سيعرض حياة الجنود الأمريكيين في المنطقة للخطر.

وأشار إلى أن أي دولة أخري ستتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي لتهديد أمن الجمهورية الإيرانية ستدفع ثمن أفعالها، وستقوم قواتنا المسلحة المقتدرة بمهاجمة واستهداف مبدأ العدوان وجميع المراكز والقواعد المنسقة والمتعاونة في المسار والأجواء المستخدمة للعبور.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية عن إجرائها تدريبات دفاع جوي في أماكن كثيرة بأنحاء البلاد.

وذكرت الدفاع الإيرانية عبر موقعها الرسمي، أن أنظمة الدفاع الجوي للجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني شاركت في تلك التدريبات العسكرية.

وقال رئيس قوة الفضاء في الحرس الثوري أمير على حاجيزاده، إن إيران مزودة بصواريخ كروز بمدى 1650 كيلومترا وستنتقم لسليماني الذي قتل على يد الجيش الأمريكي.

وتم الإبلاغ عن انفجارات متعددة في مدينة كرج الإيرانية يوم الجمعة، حيث قال الجيش إنه يجري تدريبات وتم تفعيل نظام الدفاع الجوي.