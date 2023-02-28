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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب أسوان: الفوز على غزل المحلة بداية عودتنا للانتصارات| فيديو

صدى البلد

كشف الكابتن أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي أسوان، أسباب الفوز على نادي غزل المحلة بهدف نظيف، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تركيز من جميع اللاعبين والجهاز الفني، لعودة الفريق لسكة الانتصارات مرة أخرى بعد الهزيمة أمام الاتحاد والأهلي في الجولتين السابقتين.

وتابع: فوز أسوان على غزل المحلة بداية جديدة للفريق، والعودة لسكة الانتصارات، حيث قدم الفريق أداء جيد وظهر فنيا بمستوى ثابت طوال المباراة.

وأوضح  أيمن الرمادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم الاتفاق مع اللاعبين على تقديم أداء جيد، ولا يوجد أي لاعب يحجز مقعده في تشكيل أسوان في المباريات المقبلة، دون الجدية والالتزام فنيا داخل الملعب.

وأشار المدير الفني لأسوان إلى أن رحيل أحمد بلحاج لاعب الفريق السابق، وانتقاله إلى نادي الزمالك، أثر فنيا على أداء أسوان، ولكن الفريق يسعى لتدارك غيابه من خلال الأداء الفني الجماعي للاعبين في المباريات المقبلة.

وأكمل: المنظومة الرياضية في كرة اليد ناجحة في مختلف الفئات العمرية، ويجب الاستفادة منها، ووضع استراتيجية واضحة لتطوير كرة القدم المصرية من مرحلة التأسيس، كما أن الاحتكاك الرياضي الضعيف في الدوري المصري يولد منتخب ضعيف.

وأكد الرمادي، أنه من المستحيل أن يكون هناك منتخب قوي دون وجود لاعبين أقوياء، ويجب وضع استراتيجية للتطوير دون أي مجاملات حتى تعود الكرة المصرية لسابق عهدها.

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