تفاصيل فوز الاتحاد السكندري برباعية على طلائع الجيش| فيديو

كشف كريم الساعي، المدرب العام لفريق الاتحاد، أسباب فوز نادي الاتحاد الإسكندري على طلائع الجيش بنتيجة (4-2)، أمس، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، لاعبو نادي الاتحاد التزموا بتعليمات الجهاز الفني، واحترموا المنافس، موضحًا أن اللاعبين والجهاز الفني درسوا نادي الطلائع جيدا، وكانت هناك رغبة من الاتحاد للفوز على الطلائع، للتقدم في جدول الترتيب.

وتابع: أن مهاجم الفريق مابولولو سجل هاتريك اليوم، ويعد الهاترك الأول في الدوري المصري الموسم الحالي، كما أن اللاعب يتملك القوة البدنية والفنية، وقدرته تسجيل أهداف من أنصاف الفرص.