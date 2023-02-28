بيسكوف: خطة الصين لتسوية الأزمة في أوكرانيا تتفق مع النهج الروسي

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن خطة الصين لتسوية الأزمة في أوكرانيا، والتي طرحتها بكين خلال زيارة رئيس لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي إلى روسيا الأسبوع الماضي، تتماشى مع نهج موسكو.

وقال بيسكوف، في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، إنه لكي تعود روسيا إلى المشاركة في معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت"، ينبغي أن يتغير فهم دول الغرب لشواغل روسيا الأمنية، مؤكدا أن أمن أي دولة لا يمكن أن يتحقق على حساب دولة أخرى.

وأوضح بيسكوف، أن "هذه نقطة بالغة الأهمية في الخطة الصينية، التي تتماشى بالطبع مع نهجنا".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية ردا على الاقتراح، إن روسيا تقدر رغبة الصين الصادقة في المساهمة في التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا.

ونشرت الخارجية الصينية، في وقت سابق من يوم الجمعة الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت.

واعتبر الرئيس الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الخطة التي اقترحتها الصين لتسوية النزاع في أوكرانيا تعود بالفائدة على روسيا فقط.

وقال بايدن "لم أرَ أي شيء في هذه الخطة من شأنه أن يفيد أي دولة باستثناء روسيا".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف

وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.

وإضافة إلى ذلك، حُظر على روسيا التعامل عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتم تجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.