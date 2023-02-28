سعرها 4 ملايين جنيه.. أغلى لوحة سيارة للمزاد ببوابة مرور مصر الإلكترونية

بسعر وصل لـ 4 ملايين و 350 ألف جنيه، أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية إمكانية المزايدة على لوحة معدنية مميزة تحمل رقم ( ب و 1 ) ، حيث من المقرر أن تنتهي المزايدة بحلول 1 مارس القادم.

وفقا لمنصة مصر الإلكترونية منصة “ لوحتك” فإنه يمكن للمواطنين المشاركة في المزاد للحصول على اللوحة، كما يمكن المشاركة في مزاد يشمل عدد آخر من اللوحات المميزة.

ويمكن للراغبين في المشاركة في المزاد على لوحة ( ب و 1 ) الأغلى القيام بالخطوات الآتية، حسبما ذكرت منصة “ لوحتك” .

لوحة ( ب و 1 )

الدخول على موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.

كون لوحتك التي ترغب في شرائها.

اختيار اللوحة التي تريد المزايدة عليها.

المزايدة بأعلى سعر للحصول على اللوحة.

وعند الفوز بالمزايدة، يمكنك اختيار المحافظة ووحدة الترخيص لإرسال اللوحة إليها لإتمام إجراءات الترخيص.

الجدير بالذكر أن المزايدة على اللوحات المعدنية لصالح تحيا مصر قد تجاوز 400 مليون جنيه.

وفقا للموقع فإن مشروع موقع المزايدة على اللوحات المعدنية “لوحتك” من المشاريع القومية والتى توجه إيراداتها لصندوق تحيا مصر حيث يقوم المواطن بالمزايدة على أرقام لوحات معينة وعند رسو المزاد لصالح المواطن يقوم الموقع بخصم قيمة المزاد من حساب المواطن البنكى ليتم إضافة القيمة إلى حساب صندوق تحيا مصر للمساهمة بطريقة غير مباشرة في دعم التنمية بمصر.