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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تعليق محمد فاروق على رفض بعض مدربي الدوري تدريب المنتخب الأولمبي

صدى البلد

علَقَ الإعلامي محمد فاروق على تداعيات أزمة الخروج الكارثي لمنتخب الشباب من منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً بمصر ، و المؤهلة لنهائيات كأس العالم بإندونسيا، عقب الهزيمة أمام السنغال برباعية نظيفة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامجه "البريمـو" ، على قناة TeN :

" تدريب المنتخبات الوطنية بمثابة واجب وطني ، و شرف لأي مدير فني ، كما أنه يمثل إضافة قوية في السيرة الذاتية للمدرب".

و أضاف : " بعض مدربي الدوري الممتاز ، رفضوا تدريب المنتخب الوطني الأوليمبي ، قبل التعاقد مع البرازيلي ميكالي ، وهو أمر غير مقبول بالمرة ، و أتمنى من مدربي الدوري الممتاز تلبية نداء المنتخبات الوطنية في مختلف الفئات العمرية ، كما فعلها "حسن شحاتة " حينما كان مدرباً للفريق مزارع دينا عام 2001 في الدوري الممتاز ، و تولى تدريب منتخب الشباب، ثم قام بتلبية نداء الوطن مرة أخرى حينما تولى تدريب المنتخب الأول عام 2004 خلفاً للإيطالي ماركو تارديلي ، وكان "المعلم" في ذلك الوقت مدرباً للمقاولون العرب وحصد معهم لقب كأس مصر و كأس السوبر".

وتابع : "نفس الأمر حدث مع حلمي طولان عام 1993 حينما تولى تدريب منتخب الشباب بعد أن كان مدرباً للزمالك ثم غزل دمياط".

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