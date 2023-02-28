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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل رفض اتحاد الكرة التعاقد مع مدرب كبير لمنتخب الشباب قبل أمم إفريقيا

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد فاروق عما دار باتحاد الكرة المصري ، قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عام ، المقامة بمصر ، و المؤهلة لنهائيات كأس العالم بإندونسيا.

وقال محمد فاروق عبر برنامجه " البريمـو " على قناة TeN :

" أحد كبار المسؤولين بالمنظومة الرياضية المصرية ، عرض على الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام ، التعاقد مع مدير فني كبير ، له باع طويل في الكرة الإفريقية و تدريب المنتخبات ليكون مدرباً للمنتخب الوطني تحت 20 عام في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً بمصر ،، وذلك قبل فترة من انطلاق البطولة ،، بدلاً من محمود جابر ،، ولكن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة رفضوا هذا الطلب و تمسكوا باستمرار "جابر" .

و أضاف : تصريحات اتحاد الكرة عقب فضيحة مباراة السنغال " كارثية " ،، فالمسؤولية تقع على الجميع ،، سواءً اللجنة الثلاثية السابقة برئاسة أحمد مجاهد ، صاحب فكرة التعاقد مع محمود جابر ، و كذلك المجلس الحالي للجبلاية برئاسة جمال علام ، لعدم اتخاذ القرار الحاسم في هذا الملف قبل انطلاق البطولة التي شهدت إخفاقاً غير مسبوق للفراعنة الصغار ".

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