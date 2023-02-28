محمد يوسف: أداء الزمالك في إفريقيا متوقع.. وبلحاج مكسب كبير

أكد محمد يوسف المدير الفني السابق لفريق الأهلي ومدرب النقط العراقي الحالي، أن آداء فريق الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا جاء متوقعاً بسبب تراجعه محلياً في بطولة الدوري الممتاز.

وقال محمد يوسف المدير الفني السابق لفريق الأهلي ومدرب النقط العراقي الحالي، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"من وجهة نظري أن أحمد بلحاج لاعب مميز ومكسب كبير للزمالك وصفقة مميزة للقلعة البيضاء".

وأضاف:"أداء الزمالك يحتاج للتحسن في مسابقة الدوري الممتاز أولاً ثم التفكير في دوري أبطال إفريقيا لأنها البطولة الأهم ".