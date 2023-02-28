لخلافة فيريرا.. حقيقة عرض الزمالك لمدرب أسوان

أكد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق أسوان، أن العمل في الإمارات صعب للغاية، وهناك ضغوط كبيرة في ظل مواجهة مدربين أجانب مميزين، ولذلك كرة القدم لعبة مجازفة، وأنا معتاد على الضغوط منذ عملي في الخليج.

وقال الرمادي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لم أجازف مطلقا بقيادة أسوان، الفريق يضم لاعبين مميزين وخلفه جماهير كبيرة، وأشكر اللاعبين على عطائهم في المستطيل الأخضر، وقدموا أداء جيد وأنا فخور بهم".

وأضاف: "سموحة فاوضني منذ فترة طويلة وأنا في الإمارات، عن طريق محمد فرج عامر رئيس النادي قبل رحيل مجلسه، وبالفعل تلقيت عدة عروض من 4 أندية ولكني رفضت العمل في أي نادٍ حتى لو رحلت عن أسوان في الموسم الحالي".

وزاد: "كنت من الوارد أن أرحل عن أسوان في الموسم الحالي بسبب الضغوط الكبيرة، والرحيل ليس من اجل تدريب نادٍ آخر، وكنت سأشاهد فقط المباريات دون تولى تدريب أي فريق آخر".

وأكمل: "تخطينا ملف رحيل أحمد بلحاج عن صفوف أسوان، وهناك لاعبين مميزين في صفوف الفريق وجميعهم أصدقائي وهناك نظام مُتبع داخل النادي، وظهر أيضا حسام عرفات بمستوى جيد أمام غزل المحلة، هناك (سيستم) يسير عليه الفريق، وهناك أوقات أقوم بالضغط عليهم بشكل قوي".

وواصل:" لدينا إيمان بالعمل وهم لديهم إيمان بقدراتهم، وجميعهم ظهر بمستوى طيب سواء حمدي زكي أو محمد ناجي جدو أو إسلام صلاح كل اللاعبين لديهم إصرار على الظهور بمستوى جيد، ولدينا في أسوان مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب".

وأكد الرمادي: "لم يحدث أي تواصل من نادي الزمالك مطلقًا لتولى تدريب الفريق، وأنا احترم جميع الأندية ومدربيها، وتلقيت عدة عروض ليس من بينها الزمالك، وهو نادٍ عظيم مع الأهلي، ونادي الزمالك لديه مدربين كبار فيريرا وأسامة نبيه".

وتابع: "هناك تنظيم كبير في آسيا والدوريات هناك منتظمة، وجميع الفرق متساوية في الحقوق، والفرق بين التنظيم الكروي بين مصر والدوريات الخليجية مثل الفرق بين الثرى والثريا، والكرة المصرية تحتاج إلى إرادة تغيير ومساواة في الواجبات والحقوق".

وأردف: "لابد أن يكون الدوري المصري قويا، وكان من المفترض أن يشارك لاعبي 2003 مشاركات قوية مع أنديتهم، وعلينا الاستفادة من طفرة كرة اليد المصرية والتي كان لديها تخطيط واستراتيجية، ولكن للأسف التخطيط كان غائب عن كرة القدم في مصر".

وأتم: "فيريرا مدرب جيد، وتحدث معي بعد لقاء الزمالك أمام أسوان والموضوع (خد أكبر من حجمه) ولعبنا أمام الأهلي 30 دقيقة جيدة في بداية اللقاء، وخسرنا في دقائق معدودة، ما يهمنا هو الظهور بشكل جيد أمام قطبي الكرة المصرية".