عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من نجم الأهلي السابق على أداء الزمالك أمام الترجي

الزمالك والترجي
الزمالك والترجي

أكد محمد عبد الجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك أخطأ في العديد من القرارات أمام الترجي التونسي، مشيرا إلى أن المدرب بعيد تماما عن تركيزه في الفترة الماضية.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "المدرب البرتغالي كانت له أخطاء كثيرة في التشكيل الأساسي للزمالك، وكان لي وجهة نظر من البداية بأنه يجب رحيل واحد من الاثنين أما فيريرا أو أسامة نبيه، ورغم ان الترجي ليس هو الفريق المخيف، لكن لاعبي الزمالك لم يقدموا أي شيء ولم تظهر لهم أي روح في اللقاء".

وأضاف: "يجب ان ينهي الزمالك الموسم الحالي، وبعدها يتم إصلاح الأخطاء وتصحيح المسار بدءا من الموسم المقبل".

وتطرق للحديث عن موقف بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية، وقال: "قلت من البداية أن وجود الناديين في مجموعة واحدة أمر غير جيد على الاطلاق، بيراميدز هو الأقرب للصعود مع الجيش الملكي المغربي".

وحول لقاء غزل المحلة وأسوان، علق عبدالجليل قائلا: "فريق أسوان يعيش حالة جيدة مع الرمادي، واطالب إدارة غزل المحلة بالإبقاء على مدربهم عبد الباقي جمال، يجب أن تتعظ إدارة النادي، والا تستمع لوكلاء اللاعبين والسماسرة والذين سيحاولون جلب مدربين للنادي".

وأشاد عبدالجليل بمستوى نادي الاتحاد السكندري تحت قيادة محمد مصيلحي رئيس النادي والمدرب زوران، مؤكدا بأنه يقدم مستوى رائع منذ بداية الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. عزل مرتضي منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك

فى قضية مشابهه لحبسه ..مرتضى منصور يواجه حكما جديدا غدا

وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض.. وتشييع جنازته بعد صلاة الظهر اليوم

ابوها هددنى بالقتل "خطيب" سارة بعد فقدان بصرها..عايز اتجوزها الفرح بعد 6 شهور

بشري سارة.. انخفاض أسعار الدواجن خلال أيام |كم سيصل سعر الكيلو؟

مفاجأة جديدة خلال ساعات في أزمة مرتضى منصور.. واسقاط عضويته لهذا السبب

"كل واحد لازم يحاسب على المشاريب".. عمرو أديب ينتظر حكما ضد مرتضى منصور غدا

حقيقة تخلص زوجة سعد لمجرد من حياتها بعد حبسه 6 سنوات.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض.. وتشييع جنازته بعد صلاة الظهر اليوم

كندا تحظر استخدام تيك توك على الأجهزة الحكومية لخطورته الأمنية

المتحدث باسم الكرملين: الناتو عدو لـ روسيا

جلسة طارئة لـ مجلس الأمن في ضوء أعمال العنف الدامية بالضفة الغربية

دعاء الثامن من شعبان لتفريج الكرب وسعة الرزق .. أدركه بـ 30 كلمة

| الذهب يسجل أدنى مستوى له منذ شهرين.. ومفاجأة فى عيار 21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسر يخطف طفلة من بين عائلتها خلال نزهة |فيديو

رئيس شركة أمريكية يأمر موظفا بإطلاق النار عليه.. لن تصدق السبب

جوازى استمر 10 أيام فقط.. 5 صور لمي سليم وضعتها في مأزق

بقت واحدة تانية.. ظهور صادم لماريا بطلة فيلم أحاسيس وكليب العب

فيديو

تراجع مياه البحر في الإسكندرية.. معهد علوم البحار يكشف السبب/ فيديو جراف

عودة كارتيرون لتدريب الزمالك | شائعة أم حقيقة ..شاهد

تحذير عاجل من حقنة البرد بعد وفاة شاب بعين شمس | تفاصيل صادمة

تفاصيل وكواليس مسلسلات رمضان 2023 | قنوات العرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

اﻟﻤﺰﻳﺪ