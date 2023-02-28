تعليق مثير من نجم الأهلي السابق على أداء الزمالك أمام الترجي

أكد محمد عبد الجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك أخطأ في العديد من القرارات أمام الترجي التونسي، مشيرا إلى أن المدرب بعيد تماما عن تركيزه في الفترة الماضية.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "المدرب البرتغالي كانت له أخطاء كثيرة في التشكيل الأساسي للزمالك، وكان لي وجهة نظر من البداية بأنه يجب رحيل واحد من الاثنين أما فيريرا أو أسامة نبيه، ورغم ان الترجي ليس هو الفريق المخيف، لكن لاعبي الزمالك لم يقدموا أي شيء ولم تظهر لهم أي روح في اللقاء".

وأضاف: "يجب ان ينهي الزمالك الموسم الحالي، وبعدها يتم إصلاح الأخطاء وتصحيح المسار بدءا من الموسم المقبل".

وتطرق للحديث عن موقف بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية، وقال: "قلت من البداية أن وجود الناديين في مجموعة واحدة أمر غير جيد على الاطلاق، بيراميدز هو الأقرب للصعود مع الجيش الملكي المغربي".

وحول لقاء غزل المحلة وأسوان، علق عبدالجليل قائلا: "فريق أسوان يعيش حالة جيدة مع الرمادي، واطالب إدارة غزل المحلة بالإبقاء على مدربهم عبد الباقي جمال، يجب أن تتعظ إدارة النادي، والا تستمع لوكلاء اللاعبين والسماسرة والذين سيحاولون جلب مدربين للنادي".

وأشاد عبدالجليل بمستوى نادي الاتحاد السكندري تحت قيادة محمد مصيلحي رئيس النادي والمدرب زوران، مؤكدا بأنه يقدم مستوى رائع منذ بداية الدوري المصري