ناقد الرياضي: الأهلي اتخذ قرارا مميزا بإحالة لاعبه بمنتخب الشباب للتحقيق |تفاصيل

أكد محمد مراد الناقد الرياضي، أن النادي الأهلي اتخذ قرارا مميزا بعدما أحال لاعبه الشاب والذي تواجد في منتخب مصر للشباب، للتحقيق عقب تجاوزه في معسكر المنتخب ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا.

وتابع مراد خلال وجوده ضيفًا مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أحد اللاعبين في معسكر منتخب الشباب وتحديدًا عقب مباراة السنغال الأخيرة، تجاوز في حق الجهاز الفني بشكل كبير وهو أمر لا يليق".

وأضاف محمد مراد: "جهاز المنتخب الوطني للشباب تواصل مع النادي الأهلي وأخطره، وقرر مسؤولو القلعة الحمراء تحويل اللاعب للتحقيق وإيقافه عن اللعب لحين انتهاء التحقيق وهذا موقف تربوي من النادي".