خالد الغندور: تحية تقدير لأرجل لاعب في نادي الزمالك

وجه خالد الغندور نجم نادي الزمالك الأسبق، رسالة خاصة للتونسي حمزة المثلوثي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك بعد الأداء الذي ظهر عليه خلال مباراة الترجي التونسي.

وقال الغندور في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية الزمالك: عاوز أوجه رسالة خاصة لنجم نجوم نادي الزمالك حمزة المثلوثي.. حمزة، اللي عاني كثيرًا وشكك في قدراته الكثير من الزملكاوية، لكن منذ انضمامه للقلعة البيضاء يحصد بطولات مع النادي وتوج ببطولتي الدوري الموسم الماضي وقبل الماضي وهو لاعب مؤثر في الفريق، وحصل أيضًا على بطولة الكاس.

وأضاف: المثلوثي، أرجل لاعيب في الزمالك في جميع المباريات التي شارك بها في الفترة الماضية، خصوصًا مباراة الترجي، كان واحد من أرجل اللاعبين في الملعب.

وتابع: لازم أوجه تحية وتقدير لـ حمزة المثلوثي، وهذا ما جعل طارق حامد، ينشر صورته مع المثلوثي، كأنه بيقوله (أنت راجل وتؤدي بكل رجولة)، الفترة المقبلة محتاجين رجالة في الملعب».