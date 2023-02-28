كندا تحظر استخدام تيك توك على الأجهزة الحكومية لخطورته الأمنية

قررت السلطات الكندية حظر استخدام تطبيق الفيديو الصيني تيك توك TikTok لجميع أجهزتها الحكومية بحجة تشكيله تهديدا للخصوصية والأمن.

وبحسب وكالة رويترز فإن هذه الخطوة تؤكد على الضغط المتزايد ضد تيك توك TikTok ، المملوك لشركة ByteDance Ltd الصينية ، بسبب مخاوف من قربها من الحكومة الصينية واحتفاظها ببيانات المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو إن حكومته تدرس بعناية كيفية ضمان سلامة الكنديين على الإنترنت، مشيرا إلى إلى الإجراء الذي تم اتخاذه ضد تيك توك بأنه : "قد يكون خطوة أولى ، وقد يكون الخطوة الوحيدة التي يتعين على كندا اتخاذها".

وشدد ترودو على أنه في الوقت الذي تحظر الحكومة فيه تيك توك على الهواتف والأجهزة الحكومية وأجهزة موظفيها سيدخل الحظر حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وسيتم أيضًا منع الموظفين الفيدراليين من تنزيل التطبيق في المستقبل ، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الخزانة الكندي ، الذي يشرف على الإدارة العامة.

وقالت رئيس مجلس الخزانة، منى فورتييه في البيان إن طرق جمع البيانات في تيك توك توفر وصولاً كبيرًا إلى محتويات الهاتف، مضيفة "في حين أن مخاطر استخدام هذا التطبيق واضحة ، ليس لدينا دليل في هذه المرحلة على أن المعلومات الحكومية قد تم اختراقها".

وقال متحدث باسم تيك توك في بيان عبر البريد الإلكتروني ، إن الحظر صدر "دون الإشارة إلى أي مخاوف أمنية محددة أو الاتصال بنا لطرح أسئلة".

وأعرب تيك توك عن الشعور بخيبة أمل من القرار ، لكنه أصدر في وقت لاحق بيانًا آخر للإشارة إلى أنه من "الغريب" أن تحرك كندا لحظر التطبيق جاء فقط بعد حظر مماثل في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.