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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زاخاروفا: قرار سول المناهض لموسكو يؤثر على التعاون الثنائي بشأن التسوية الكورية

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تشعر بخيبة أمل شديدة إزاء قرار كوريا الجنوبية بتوسيع عقوباتها التجارية ضد روسيا، نظرًا لأن هذه الخطوة ستأتي بعد التعاون الثنائي بشأن التسوية الكورية.

وقالت زاخاروفا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "إننا نشعر بخيبة أمل شديدة بسبب هذا القرار الذي يتبع المسار المعادي لروسيا للغرب الجماعي، بقيادة واشنطن".. مُضيفة أن تصرفات كوريا الجنوبية غير الودية لن تؤثر فقط على العلاقات الثنائية بين البلدين؛ ولكن أيضًا على نوعية التعاون بشأن التسوية الكورية. 

وأضافت المتحدثة أن هذه الخطوة أظهرت مرة أخرى "محدودية قدرة سول على تنفيذ سياسة مستقلة في الاتجاه الروسي".

وخلصت المتحدثة إلى أن "هذا سيضر بلا شك بالتعاون الروسي الكوري، الذي تضرر بالفعل بشكل خطير بعد أن اشتركت كوريا الجنوبية في الحزمة الأولى من العقوبات التي فرضها الغرب الجماعي ضدنا".

يشار إلى أن حكومة كوريا الجنوبية اتخذت قرارا بتوسيع قائمة المنتجات التي تخضع لرقابة الصادرات قبل شحنها إلى روسيا.

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