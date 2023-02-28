حبس المتهم بقتل صديقه في القليوبية لخلاف على بيع المخدرات

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس المتهم بقتل صديقه؛ بسبب الخلاف على بيع المواد المخدرة، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، مع طلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها.

وتخلص شاب من زميله في مشاجرة نشبت بينهما لخلافات على بيع المواد المخدرة، عبر طعنه بسلاح ابيض، واستولى على متعلقاته.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب وبه طعنه بالجسد.



وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز وبالفحص تبين المجنى عليه " خليل ع"، مصاب طعنه وجثة هامدة، وبتكثيف جهود البحث تبين أن مرتكب الواقعة " أحمد م" عاطل، وكلاهما مقيم بدائرة مركز شبين القناطر.



وألقي القبض على المتهم، وبمواجهته؛ اعترف بارتكابه الواقعة، وطعنه للمجني عليه بسلاح أبيض في مشاجرة؛ لخلافات بينهما على بيع المواد المخدرة، واستولى على متعلقاته واخفى المسروقات وأداة الجريمة طرف أحد الأشخاص في قرية نوى بدائرة مركز شبين القناطر.

وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة؛ أصدرت قرارها السابق.