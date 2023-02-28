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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة في اسعار الدواجن اليوم

هبوط جديد في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بـ58 مليون دولار

الدواجن
الدواجن

قالت الإعلامية إنجي أنور، إن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أعلن أنه خلال الفترة من 17 فبراير حتى 23 فبراير، تم الإفراج عن 136 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 58 مليون دولار.

  الإفراج عن أعلاف بإجمالى 1.367مليار دولار

وأضافت أن الإفراج يشمل 117 ألف طن من الذرة بحوالى 42 مليون دولار وحوالى 19 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 14.2 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالى 1.4مليون دولار، ليكون إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 23 فبراير 2023) 2.746 مليون طن منهم 1.948مليون طن ذرة، 798 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالى مبلغ 1.367مليار دولار.

وأكد القصير، أن ذلك يأتى فى إطار متابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية، مشيرا إلى أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق م الذرة وفول الصويا والتى هى المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.

 

 أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023

 

انخفض سعر الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء إلى 66 جنيهًا للكيلو في بورصة الدواجن، لتباع إلى المواطن المستهلك في الأسواق الشعبية بسعر 71 جنيهًا للكيلو الواحد، ويختلف سعر الدواجن من منطقة سكنية إلى آخري بقيمة تزيد أو تقل عن 5 جنيهات في الكيلو حسب كل تاجر.

 

 أسعار الدواجن البلدي اليوم الثلاثاء 28 -2-2023

 

وصل سعر الدواجن البلدي اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 96 جنيهًا للكيلو الواحد، لتباع إلى المستهلك صباح اليوم في الأسواق التجارية بسعر 103 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار الدواجن البرازيلي في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء

 

يتراوح سعر الدواجن البرازيلي اليوم الثلاثاء في المحلات والأسواق المصرية بسعر يتراوح بين 67 إلى 77 للفرخة، ويختلف السعر حسب وزنها.

 

أسعار البانيه اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023

 

يواصل سعر كيلو البانيه اليوم الثلاثاء التراجع ليتراوح سعر البانيه بين 165 إلى 175 جنيهًا في المحلات التجارية، والسعر يختلف من منطقة إلى آخرى بقيمة تزيد أو تقل عن 10 جنيهات.

 

سعر الكتكوت الأبيض عمره يوم

 

وصل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 28 فبراير داخل بورصة الدواجن 25 جنيهًا، ويباع الكتكوت الساسو صباح اليوم بسعر 16 جنيهًا للكتكوت الواحد.

 

أسعار أجنحة الفراخ اليوم الثلاثاء 28 فبراير

 

سعر كيلو أوراك الفراخ انخفض صباح اليوم الثلاثاء بقيمة 8 جنيهًا في الأسواق الشعبية لتصل 79 جنيهًا للكيلو، بينما تباع أجنحة الفراخ بسعر 45 جنيهًا للكيلو.

 

سعر البيض البلدي اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023

 

ترجعت أسعار كرتونة البيض البلدي صباح اليوم الثلاثاء في المحلات التجارية بقيمة 5 جنيهات لتباع حاليا بـ 131 جنيهًا للكرتونة الواحدة.

 

أسعار البيض الأحمر اليوم الثلاثاء

 

انخفض سعر البيض الأحمر اليوم الثلاثاء إلى 115 جنيهًا في المزارع، لتصل إلى المواطن في الأسواق التجارية بسعر 122 جنيهًا للكرتونة.

 

أسعار البيض الأبيض اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023

 

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الثلاثاء تراجع في المزارع إلى لـ 112 جنيهًا لتصل إلى المواطن المستهلك في المحلات التجارية بسعر 118 جنيهًا للكرتونة الواحدة.

 

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