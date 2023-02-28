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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على خطوات استخراج ترخيص محل في عقار مخالف.. تفاصيل

قانون المحال العامة
قانون المحال العامة

اذا كنت تستأجر محل في عقار غير مرخص أو مخالف  فان قانون المحال العامة أتاح لك أن تحصل علي ترخيص مؤقت لمدة 5 سنوات لحين إنتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب وذلك ولكن بشرط أن يكون العقار سليم انشائيا بموجب تقرير هندسي معتمد.

الأوراق المطلوبة لطلب ترخيص محل
 

ونص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، علي تقديم الأوراق المطلوبة للتقديم علي ترخيص المحال ،حيث يتم تقديم نموذج طلب الترخيص مرفق به ..

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١ -صورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع علي الأصل لطالب الترخيص .

٢ -اذا كان طالب الترخيص اجنبيا فيقدم صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل علاوة على ترخيص الموافقة الصادر من وزارة القوي العاملة.

3 –في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه يتم تقديم لمركز الترخيص توكيل رسمي. 

4 - صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيـد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.

5_تقديم إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.
 

6 - صورة من عقد الملكية / عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل علـى أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي (مثبت التاريخ – أن يكون ساري المفعـول لمـدة لا تقل عن سنة – أن يكون موضحا به نوع النشاط المطلوب ترخيصه ) .

 

7 –في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناة من تطبيق أحكام قانون البناء فيتم تقديم شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مـصلحة الضرائب العقارية مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار .

 

۸ – رسم توضيحي (كروكي) على أن يكون موضح به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/ الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد) الواقع بها المحل .

9 –في حالة عـدم وجـود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص يتم  تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار .

 

۱۰ – صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.

11 – مستخرج رسمي من السجل التجاري .

۱۲ – شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير  وتداول الأغذية والمشروبات .

13_ الى ألا يقل سن طالب الترخيص عن ٢١ سنة ميلادية.

واكد  قانون المحال أن المستندات أو المعلومات التي يقدمها طالب الترخيص أو وكيله مستندات رسمية وتخضع لتطبيق قانون العقوبات في حال تقديم اي معلومات غير صحيحة.

خطوات استخراج ترخيص محال عقار مخالف قانون المحال ترخيص مؤقت الاوراق المطلوبة للتقديم علي ترخيص المحال

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