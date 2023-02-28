مسابقة للفن التشكيلي في مجال مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره.. تفاصيل

أعلن المجلس الأعلى للثقافة افتتاح معرض مسابقة الفنون التشكيلية لطلبة الفنون والشباب الموهوبين تحت سن ٣٥ عام في مجالات التصوير وتصميم البوسترات، في مجال "مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره"، والإعلان عن أسماء الفائزين في المسابقة التي نظمتها لجنة الفنون التشكيلية، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة؛ والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

يفتتح المعرض في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم ببهو المجلس الأعلى للثقافة، ويستمر حتى 5 مارس 2023، ويتضمن المعرض عرض للأعمال المقدمة والفائزة في المسابقة، والإعلان عن أسماء الفائزين.

وكان المجلس الأعلى للثقافة قد أعلن سابقًا عن إقامة المسابقة التي اقترحتها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة والتي تأتي في إطار جهود وزارة الثقافة في مجال دعم ورعاية شباب الموهوبين وضمن عدد من الفعاليات والمسابقات التي تهدف إلى نشر الوعي بمخاطر الفساد وبأهمية مكافحة الفساد، وقد خصص المجلس (3) جوائز على النحو التالي:

- الجائزة الأولى وقيمتها ١٠٠٠٠ جنيه

- الجائزة الثانية وقيمتها ٨٠٠٠ جنيه

- الجائزة الثالثة وقيمتها ٥٠٠٠ جنيه.