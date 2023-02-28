رجاء خاص من إدارة الزمالك لاتحاد الكرة بشان مواجهة الترجي التونسي

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، عن طلب مجلس إدارة نادي الزمالك من اتحاد الكرة بشأن مباراة الفريق أمام الترجي ، في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكتب أحمد حسن ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”: " خاص.. إدارة الزمالك تطلب حضور جماهيري كامل العدد أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا".

وفي سياق آخر، أكد باتريس كارتيرون مدرب الزمالك والاتفاق السعودي السابق، أن أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك مميز للغاية على المستوى الفني وكذلك البدني.

قال كارتيرون ، في تصريحات تلفزيونيه "زيزو لاعب متميز جدا، على المستوى الفني والبدني، وبعض الأندية كانت مهتمة بالتعاقد معه، ولكن الشروط المادية لم تُناسبهم، ولكن يظل زيزو من أفضل اللاعبين بالطبع".