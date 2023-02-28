عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رجاء خاص من إدارة الزمالك لاتحاد الكرة بشان مواجهة الترجي التونسي

صدى البلد

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، عن طلب مجلس إدارة نادي الزمالك من اتحاد الكرة بشأن مباراة الفريق أمام الترجي ، في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكتب أحمد حسن ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”: " خاص.. إدارة الزمالك تطلب حضور جماهيري كامل العدد أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا".

وفي سياق آخر، أكد باتريس كارتيرون مدرب الزمالك والاتفاق السعودي السابق، أن أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك مميز للغاية على المستوى الفني وكذلك البدني.

قال كارتيرون ، في تصريحات تلفزيونيه "زيزو لاعب متميز جدا، على المستوى الفني والبدني، وبعض الأندية كانت مهتمة بالتعاقد معه، ولكن الشروط المادية لم تُناسبهم، ولكن يظل زيزو من أفضل اللاعبين بالطبع". 

اتحاد الكرة الزمالك نادي الزمالك ادارة نادي الزمالك ابطال افريقيا دوري ابطال افريقيا أحمد حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن والبانيه الآن في الأسواق.. تعرف عليها

انتهت الحكاية.. صاحب مغارة علي بابا بالزمالك سلم نفسه وفي الطريق للسجن.. صور

بسبب الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن عقوبات الكاف ضد الهلال السوداني

تغريدة مرعبة جديدة للعالم الهولندي: استعدوا لزلزال ب8 درجات بهذه المدن

الذهب يهبط لمستويات تاريخية لأول مرة منذ 60 يوما|وعيار 21 الآن مفاجأة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد اعتماده من وزير التعليم

وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض.. وتشييع جنازته بعد الظهر اليوم

هبوط جديد في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بـ58 مليون دولار

موضوعات متعلقة

سفير ألمانيا بالقاهرة: برلين تخصص ثلث تمويلات التعاون التنموي لدعم التعليم الفني

ترشيحاتنا

التعليم والرياضة.. السيسي ورئيس وزراء المجر يشهدان توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين

شاهد| سقوط طائرة مسيرة بالقرب من العاصمة الروسية

الأهلي يؤمن مواهب قطاع الناشئين بقرار عاجل

البيض يتراجع بشكل مفاجئ.. وهذا سعر الكرتونة الآن

أحدث موبايل سامسونج للغلابة .. سعر ومواصفات Galaxy A14 5G

البحوث الفلكية تطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة حول الزلازل وتنبواءات الخبير الهولندي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 15 عاماً..عودة العشق الممنوع فى مارس القادم بأبطال جدد| تفاصيل

هل من الآمن تناول الملينات لخسارة الوزن.. المعلومة الصحيحة

في أحدث ظهور لها.. الفنانة نوال الزغبي بإطلالة ملفتة

خايفة يزيد وزنك أكثر .. رجيم سريع لحرق ونسف الدهون قبل رمضان

فيديو

35 عاما وراء الميكروفون.. عودة برنامج شحاتة العرابي بإذاعة القرآن الكريم|فيديوجراف

رانيا يوسف: الراجل بيفكر بغريزته.. وعليا أقساطI فيديو

هكذا يتنبأ بالزلازل .. أستاذ جيولوجيا يكشف حقيقة العالم الهولندي فرانك هوجربيتس "فيديوجراف"

هبوط الذهب ومفاجأة في سعر الدولار عالميا | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

اﻟﻤﺰﻳﺪ