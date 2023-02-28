عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شراكة بين العامة للاستثمار والأمم المتحدة لتعزيز تمكين المرأة بالقطاع الخاص المصري

صدى البلد

نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في القاهرة ندوة بعنوان "الاستثمار ومبادئ تمكين المرأة.. من أجل اقتصاد خاص أكثر تنافسية" في إطار الشراكة الممتدة بين الطرفين لتعزيز تمكين المرأة والنهوض بآليات تشجيع الشركات على تحقيق المساواة بين الجنسين.

وألقى اعمرو نور الدين، مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كلمة الهيئة العامة للاستثمار نيابة عن  حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة، وأكد على التزام الهيئة بتنفيذ دورها في نشر الوعي في مجالي المسئولية المجتمعية وتكافؤ الفرص بن الجنسين، بالإضافة إلى آليات التمييز الإيجابي للمرأة في القطاع الخاص، ما يعزز في النهاية ربحية وإنتاجية الشركات.

وقال مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعتمد "التمكين الاقتصادي للمرأة" ضمن محددات مشروعات المسئولية الاجتماعية التي يتم عرضها على مؤسسات القطاع الخاص تمهيدًا لتنفيذها، مشيرًا إلى أن الهيئة قامت بالتنسيق مع 120 من كبرى الشركات القطاع الخاص للاضطلاع بمسئوليتها المجتمعية في تنفيذ الهدف الثاني من "رؤية مصر 2030" وهو تمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقوقهم الاقتصادية.

من جانبها قالت كريستين عرب، المدير القطري لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة، إن التعاون بين هيئة الأمم المتحدة والهيئة العامة للاستثمار أسهم في زيادة تمثيل المرأة في القطاع الخاص والمناصب الإدارية العليا، وهو الطريق الأمثل لتمكين المرأة اقتصاديًا.

وأضافت أن 78 شركة مصرية انضمت لإعلان "مبادئ تمكين المرأة WEPs" الذي أطلقته عالمياً هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الميثاق العالمي للأمم لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل.

وأكدت أن تقرير مؤسسة التمويل الدولية عن الشركات خلال العقد الماضي أظهر علاقة إيجابية بين عدد النساء في مجالس الإدارات وبين زيادة ربحية ومبيعات الشركات.

مكتب الأمم المتحدة القطاع الخاص استثمار رؤية مصر 2030 المناطق الحرة تمكين المراة التمكين الاقتصادي شركات القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن والبانيه الآن في الأسواق.. تعرف عليها

انتهت الحكاية.. صاحب مغارة علي بابا بالزمالك سلم نفسه وفي الطريق للسجن.. صور

بسبب الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن عقوبات الكاف ضد الهلال السوداني

تغريدة مرعبة جديدة للعالم الهولندي: استعدوا لزلزال ب8 درجات بهذه المدن

الذهب يهبط لمستويات تاريخية لأول مرة منذ 60 يوما|وعيار 21 الآن مفاجأة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد اعتماده من وزير التعليم

وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض.. وتشييع جنازته بعد الظهر اليوم

هبوط جديد في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بـ58 مليون دولار

ترشيحاتنا

التعليم والرياضة.. السيسي ورئيس وزراء المجر يشهدان توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين

شاهد| سقوط طائرة مسيرة بالقرب من العاصمة الروسية

الأهلي يؤمن مواهب قطاع الناشئين بقرار عاجل

البيض يتراجع بشكل مفاجئ.. وهذا سعر الكرتونة الآن

أحدث موبايل سامسونج للغلابة .. سعر ومواصفات Galaxy A14 5G

البحوث الفلكية تطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة حول الزلازل وتنبواءات الخبير الهولندي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 15 عاماً..عودة العشق الممنوع فى مارس القادم بأبطال جدد| تفاصيل

هل من الآمن تناول الملينات لخسارة الوزن.. المعلومة الصحيحة

في أحدث ظهور لها.. الفنانة نوال الزغبي بإطلالة ملفتة

خايفة يزيد وزنك أكثر .. رجيم سريع لحرق ونسف الدهون قبل رمضان

فيديو

35 عاما وراء الميكروفون.. عودة برنامج شحاتة العرابي بإذاعة القرآن الكريم|فيديوجراف

رانيا يوسف: الراجل بيفكر بغريزته.. وعليا أقساطI فيديو

هكذا يتنبأ بالزلازل .. أستاذ جيولوجيا يكشف حقيقة العالم الهولندي فرانك هوجربيتس "فيديوجراف"

هبوط الذهب ومفاجأة في سعر الدولار عالميا | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

اﻟﻤﺰﻳﺪ