أخبار الفن.. توابع أزمة مسلسل مني زكي.. وحقيقة منع عرض معاوية

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة ، نستعرض ابرزها فى السطور التالية .

أكد الناقد الكبير طارق الشناوي أن الهجوم الذى شنه بعض من رواد مواقع التواصل الإجتماعي على أفيش مسلسل تحت الوصاية ، والذى ظهرت فيه بطلته مني زكي بشكل منفرد ، ليس له أي معني .

وتابع طارق الشناوي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : الهجوم مسبق ولا يحمل أي منطق ولا معني ولا يجوز من الأساس أن يحدث ، فكيف نحكم على عمل فني دون أن يعرض ؟.

علق الناقد طارق الشناوي، على حبس الفنان المغربي سعد لمجرد فى قضية اتهامه باغتصاب الفتاة الفرنسية لورا بريول.

وقال طارق الشناوى، ببرنامج “مصر الجديدة” : “القضية دي من سنة 2016، ويتم تداولها في فرنسا، وفي قضايا أخرى بنفس الطريقة، وأنتي ممكن تقولي إنه حد أدعى عليه، لكن دام يكرر نفس الواقعة في بلاد أخرى”

خلال الساعات الماضية تردد أقاويل حول توقف تصوير مسلسل معاوية، وعدم عرضه خلال شهر رمضان القادم .

جاءت تلك الأقاويل بعد أن أصدرت الشركة المنتجة للعمل بيانًا كشفت فيه عدم عرضه على إحدى القنوات الفضائية العراقية التابعة لإحدى المجموعات الإعلامية الكبري، مما جعل البعض يعتقد منع العمل بشكل كامل

اعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي فى دورته الـ 76 ، عن اختيار المخرج السويدي روبين أوستلوند رئيس لجنة التحكيم فى الدورة المقرر انعقادها فى الفترة من 16 إلى 27 مايو المقبل .

وسيتعين علي المخرج السويدي روبين أوستلوند اختيار السعفة الذهبية من بين عشرين فيلمًا في المنافسة .

حلت الفنانة رانيا يوسف ضيفة على برنامج The Gossips ، المذاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وأدلت رانيا يوسف بالعديد من التصريحات، ومنها أنها ترى أن الرجل يفكر من خلال غريزته، في حين أن النساء تفكر بمشاعرها.

أكد الناقد طارق الشناوي انه لايعتقد ان مسلسل معاوية ليس الهدف منه ان يشعل الصراع بين السنة والشيعة ، فالاعمال الفنية لا تهدف إلى ذلك .

وتابع الناقد الكبير طارق الشناوي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : سنرفض اى عمل يحاول ان يؤجج النيران بين الشيعة والسنة ، ولكن فى حال ان مسلسل معاوية سيحاول ان يطفي النيران فلماذا نعترض على عرضه؟.

كشف الفنان باسم ياخور عن حقيقة مشاركته فى النسخة العربية من المسلسل التركي ايزل حيث تردد أنه سيقدم شخصية كنان أوغلو.

وقال باسم ياخور فى برنامج et بالعربى إن كل ما تردد عن هذا الأمر غير صحيح وعار تماما من الصحة.



