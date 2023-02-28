رانيا يوسف: الراجل بيفكر بغريزته.. وعليا أقساطI فيديو

حلت الفنانة رانيا يوسف ضيفة على برنامج The Gossips ، المذاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وأدلت رانيا يوسف بالعديد من التصريحات، ومنها أنها ترى أن الرجل يفكر من خلال غريزته، في حين أن النساء تفكر بمشاعرها.

كما كشفت رانيا يوسف: أن عليها العديد من الأقساط ، مؤكدة ان الفنانين يعانون أيضا من الأقساط، خاصة وأن لديهم التزامات وبنود لا تكون عند المواطن العادي مش الملابس والمكياج ، حيث إنها لا تسطيع أن ترتدي فستانًا مرتين.

وكانت قد أعلنت الفنانة رانيا يوسف، الانتهاء من تصوير فيلم “ورد ريحان”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشرت رانيا يوسف صورة من كواليس العمل، وعلقت كاتبة: “آخر يوم تصوير في فيلم ورد ريحان”.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، مليء بالغموض ويشارك في بطولة الفيلم كلًا من: أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسي، وتأليف وإخراج محمد نبيل.

وكان قد بدأ صناع فيلم "ورد ريحان" تصوير أولي مشاهده في أبوظبي، والعمل من تأليف محمد إشرف وإخراج محمد نبيل وانتاج شركة ميكسد ريالتي ، ومن بطولة أحمد الفيشاوي ورانيا يوسف، ومن المقرر أن تستمر عمليات التصوير حتى نهاية فبراير الجاري.

وكان فريق عمل الفيلم قد وصل مؤخراً لدولة الإمارات العربية المتحدة لمعاينة أماكن التصوير المختلفة ، وبعدها لحق بهم أبطال الفيلم للبدء في تصوير المشاهد الخاصة بهم.