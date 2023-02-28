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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم الرعاية الطبية ل 1077حالة بقافلة جامعة طنطا بمركز السنطة

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا اليوم قافلة طبية شاملة إلى قرية الجميزة مركز السنطة بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة ".

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أكد الدكتور محمود ذكي، أن جامعة طنطا تحرص دائما على تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً والمناطق النائية، من خلال قوافلها الطبية، موضحاً أن القوافل تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كافة التخصصات الطبية، التزاما من الجامعة، بمسئوليتها المجتمعية فى اطار خطتها التنفيذية وتحقيقا لاهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
أوضح الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن عيادات القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي لعدد 1077 من خلال 14 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 41 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.
أضاف الدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 67 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 110 في عيادة طب الأطفال، و 125 بجراحة العظام، و 112 بعيادة الأمراض الجلدية، و 114 بأمراض الباطنة، و 44 بعيادة جراحة المسالك البولية، و 94 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و 44 بعيادة الجراحة العامة، و 42 بعيادة الأمراض الصدرية ، و 21 بالنفسية والعصبية، 159 بعيادة طب وجراحة العيون ، و 33 بعيادة القلب والأوعية الدموية و76 بعيادة الأسنان و76 التحاليل، كما تم تحويل 41 حالة بواقع 4 جراحة المخ والاعصاب، 2 عظام، 4جلدية، 3باطنة ، 4 انف واذن وحنجرة ، 8 جراحة عامة، 8 الصدر، 3 نفسية وعصبية. 

 


كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 35 مواطن، وزراعة 50 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالى القرية فى الاسعافات الأولية والأمراض المزمنة.
شارك بالقافلة الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

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