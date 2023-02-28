عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأورمان بأسوان تجهز 4 آلاف كرتونة مواد غذائية لغير القادرين في رمضان

جهود جمعية الأورمان
جهود جمعية الأورمان بأسوان

تستعد مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان خلال الأيام القليلة القادمة بالتعاون مع جمعية الأورمان للانتهاء من تعبئة وتجهيز 4 آلاف كرتونة مواد غذائية كمرحلة أولى لإسعاد 4 آلاف أسرة فقيرة فى شهر رمضان المبارك هذا العام بقرى ونجوع المحافظة وذلك تماشيا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي وتحت شعار "مش مهم الكرتونة بكام.. المهم الكرتونة فيها ايه".

 

وقال محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان  إن أهم ما تميز كرتونة رمضان هذا العام الجودة حيث تتميز الكرتونة بجودة منتجاتها ، مؤكدا أننا نحرص دائما على تقديم أجود المكونات بها من أرز وزيت ومكرونة وبلح وفول سمنة وصلصة وشاى، موضحا أنه سيتم بدء التوزيع من نصف شعبان وحتى نهاية شهر رمضان تحت إشراف الوزارة.

 

كراتين المواد الغذائية

فيما أوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية بأن الأورمان قد أطلقت (3) فئات بأحجام مختلفة من الكراتين المواد الغذائية لتوزيعها قبل شهر رمضان بأسبوع على الأقل على أن ينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان.

 

وأضاف شعبان أن الجمعية هذا العام تسعى إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصى المدن والقرى النائية، والتي لا يمكن الوصول إليها، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

 

وأشار إلى أن الهدف من وضع هذه الأصناف بهذه الكميات في الكرتونة هو توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 25 يوما للفئة الأولى ، و15 يومًا في الفئة الثانية والثالثة خلال شهر رمضان المعظم.

 

غير القادرين

ولفت "شعبان" إلى أن جمعية الأورمان تتعاون في محافظة أسوان مع أكثر من 250 جمعية أهلية صغيرة، لضمان وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي، لافتًا إلى أن توزيع الكراتين يكون تحت إشراف مباشر من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.

 

والجدير بالذكر أن توزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية على غير القادرين نشاط موسمى خيرى بدأته الأورمان قبل سنوات من الآن وتحرص على تنفيذه سنويًا بهدف مد الأسر الأكثر احتياجًا باحتياجاتها الغذائية التى تكفى الأسرة خمسة عشر يومًا بحيث تستقبل الشهر الكريم بدون عوز أو حاجة .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الأورمان اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض يتراجع بشكل مفاجئ.. وهذا سعر الكرتونة الآن

الذهب يهبط لمستويات تاريخية لأول مرة منذ 60 يوما|وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن عقوبات الكاف ضد الهلال السوداني

انتهت الحكاية.. صاحب مغارة علي بابا بالزمالك يسلم نفسه وفي الطريق للسجن.. صور

تغريدة مرعبة جديدة للعالم الهولندي: استعدوا لزلزال كبير جدا بهذه المدن

بسبب الصفقة الجديدة .. صدمة لجماهير الأهلي

وفاة 4 مصريين وإصابة 3 آخرين في حادث بالكويت .. وعودة الجثامين

الأعلى للإعلام: وقف برنامج رياضي شهير وإحالة صفحات إلى النيابة العامة

موضوعات متعلقة

بنك الاستثمار القومي: أسوان الأولى على مستوى الصعيد في تنفيذ الخطة الاستثمارية

ترشيحاتنا

عزة مصطفى توجه الشكر لوزارة الداخلية بعد الاستجابة لعلاج فتاة مصابة بالشلل

مفاجأة مدوية.. زيلينسكي يستعد لـ الهروب إلى أمريكا

آخر من يعطون المواعظ.. وزير الأمن الإسرائيلي ينتقد تصريحات الخارجية الألمانية

زيادة المعاشات واستثمار أموال التأمينات ..17 تصريحا لوزيرة التضامن أمام النواب

لأول مرة القندوسي أساسيًا وكهربا يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي أمام الداخلية

بوتين يوقع مرسوما لإنهاء معاهدات روسيا مع مجلس أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحد أمراض المناعة.. أسباب وأعراض البهاق وطرق علاجه

تحذير : هذا النوع من المكسرات يسبب السرطان .. وإليك علامات فساده

غلبه الحنين لزيارة بيت الله الحرام.. وفاة لاجئ سوري سافر من المانيا الى مكة للحج على دراجة

بعد 15 عاماً..عودة العشق الممنوع فى مارس القادم بأبطال جدد| تفاصيل

فيديو

chatGPT يثير فزع العالم .. مبتكر التطبيق يعترف باختراعه المخيف "فيديوجراف"

رقم صادم.. كم عملية تجميل خضعت لها عائشة الكيلاني؟| فيديو جراف

سلسلة زلازل مدمرة في هذا الموعد | تحذير من شهر مارس

بيسوق وهو نايم.. شريف منير يحكي مغامرته مع أحمد حلمى فى الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ