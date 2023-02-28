الأورمان بأسوان تجهز 4 آلاف كرتونة مواد غذائية لغير القادرين في رمضان

تستعد مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان خلال الأيام القليلة القادمة بالتعاون مع جمعية الأورمان للانتهاء من تعبئة وتجهيز 4 آلاف كرتونة مواد غذائية كمرحلة أولى لإسعاد 4 آلاف أسرة فقيرة فى شهر رمضان المبارك هذا العام بقرى ونجوع المحافظة وذلك تماشيا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي وتحت شعار "مش مهم الكرتونة بكام.. المهم الكرتونة فيها ايه".

وقال محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان إن أهم ما تميز كرتونة رمضان هذا العام الجودة حيث تتميز الكرتونة بجودة منتجاتها ، مؤكدا أننا نحرص دائما على تقديم أجود المكونات بها من أرز وزيت ومكرونة وبلح وفول سمنة وصلصة وشاى، موضحا أنه سيتم بدء التوزيع من نصف شعبان وحتى نهاية شهر رمضان تحت إشراف الوزارة.

كراتين المواد الغذائية

فيما أوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية بأن الأورمان قد أطلقت (3) فئات بأحجام مختلفة من الكراتين المواد الغذائية لتوزيعها قبل شهر رمضان بأسبوع على الأقل على أن ينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان.

وأضاف شعبان أن الجمعية هذا العام تسعى إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصى المدن والقرى النائية، والتي لا يمكن الوصول إليها، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

وأشار إلى أن الهدف من وضع هذه الأصناف بهذه الكميات في الكرتونة هو توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 25 يوما للفئة الأولى ، و15 يومًا في الفئة الثانية والثالثة خلال شهر رمضان المعظم.

غير القادرين

ولفت "شعبان" إلى أن جمعية الأورمان تتعاون في محافظة أسوان مع أكثر من 250 جمعية أهلية صغيرة، لضمان وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي، لافتًا إلى أن توزيع الكراتين يكون تحت إشراف مباشر من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.

والجدير بالذكر أن توزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية على غير القادرين نشاط موسمى خيرى بدأته الأورمان قبل سنوات من الآن وتحرص على تنفيذه سنويًا بهدف مد الأسر الأكثر احتياجًا باحتياجاتها الغذائية التى تكفى الأسرة خمسة عشر يومًا بحيث تستقبل الشهر الكريم بدون عوز أو حاجة .