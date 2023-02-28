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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فوزية الشامي: سعيدة بميداليتي مصر الدولية لتنس الطاولة البارلمبي وحلمي باريس 2024

فوزية الشامي
فوزية الشامي

أعربت فوزية الشامي لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبي عن سعادتها بتحقيق ميداليتين في بطولة مصر الدولية التي أقيمت مؤخرًا داخل صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

 

وأضافت فوزية خلال تصريحاتها: البطولة الدولية أول مشاركة لي مع منتخب مصر ووصولي لهذا المستوي كان حلم يراودني منذ بداية اللعب قبل ثلاث سنوات واستغرق الأمر الكثير من التدريبات وصعوبة كانت تواجهني وعطلت مشواري قليلا.

 

واستكملت: رغم لعبي مع مستوى أعلى مني قليلا إلا أنني سعيدة بتحقيق ذهبية الزوجي سيدات وكذلك برونزية المختلط والخروج من الفردي كان أمام بطلة فرنسية ولكن لعبت بشكل قوي وكنت قريبة من الفوز ولكن هي كانت تلعب في فئة مختلفة عني.

  

وأوضحت: تعلمت كثيرا من البطولة والمشاركة فقط أعطتني دافع جديد لتحقيق المزيد من الميداليات وأحلم بالمشاركة في بارالمبياد باريس 2024 والتي بدأت الاستعداد لها وبدايتها بطولة مصر الدولية.

 

وأردفت: سعيدة بدعم وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لتنس الطاولة ولكن المرحلة المقبلة تحتاج دعم ومعسكرات أكبر قبل المشاركة في بطولة إفريقيا المؤهلة لباريس 2024 .

 

واختتمت فوزية الشامي تصريحاتها : هدفي الكبير تحقيق ميدالية أولمبية في باريس 2024 وسأعمل بشكل مكثف علي التدريبات والأنظمة لتحقيق هذا الحلم.

وزارة الشباب والرياضة منتخب مصر بطولة مصر الدولية تنس الطاولة البارالمبي فوزية الشامي

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