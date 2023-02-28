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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان: برامج تدريبية وزيادة الأبحاث المنشورة دوليا لرفع التصنيف العالمي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكد الدكتور محمد القصاص، مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي، بجامعة حلوان، إن الجامعة تعمل على رفع تصنيفها الدولي من خلال عدة مراكز مختلفة منها "وحدة التصنيف الدولي، مركز العلاقات الدولية، مركز دعم البحث العلمي، الإدارات الخاصة بالدراسات العليا بالكليات".

وأوضح مدير مركز دعم البحث العلمي بالجامعة أن ذلك يتم من خلال عقد ورش ودورات تدريبية لتنمية مهارات الباحثين، بالإضافة إلى تعريفهم بكافة المنح الدولي وتأهيلهم لها، والعمل على زيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليا بالمجلات العلمية لجامعة حلوان. 

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جامعة حلوان: خطة للنهوض بالبحث العلمي لدخول المنافسة العالمية

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جامعة حلوان تطلق حملة للاهتمام بصحة الطلاب ومعرضا خيريا للملابس.. وقنديل: نعزز انتماء الطالب بمجتمعه وننمي حب الوطن

تعمل وجامعة حلوان رفع التصنيف الدولي لها بين الجامعات العالمية عن طريق تطوير المنظومة التعليمية والبحثية والاهتمام بقطاع البحث العلمي وزيادة عدد الابحاث المنشورة دوليا. 

البحث العلمي جامعة حلوان دورات تدريبية Jobs Education مركز دعم البحث العلمي

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