جامعة حلوان: برامج تدريبية وزيادة الأبحاث المنشورة دوليا لرفع التصنيف العالمي

أكد الدكتور محمد القصاص، مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي، بجامعة حلوان، إن الجامعة تعمل على رفع تصنيفها الدولي من خلال عدة مراكز مختلفة منها "وحدة التصنيف الدولي، مركز العلاقات الدولية، مركز دعم البحث العلمي، الإدارات الخاصة بالدراسات العليا بالكليات".

وأوضح مدير مركز دعم البحث العلمي بالجامعة أن ذلك يتم من خلال عقد ورش ودورات تدريبية لتنمية مهارات الباحثين، بالإضافة إلى تعريفهم بكافة المنح الدولي وتأهيلهم لها، والعمل على زيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليا بالمجلات العلمية لجامعة حلوان.

تعمل وجامعة حلوان رفع التصنيف الدولي لها بين الجامعات العالمية عن طريق تطوير المنظومة التعليمية والبحثية والاهتمام بقطاع البحث العلمي وزيادة عدد الابحاث المنشورة دوليا.