جامعة حلوان: خطة للنهوض بالبحث العلمي لدخول المنافسة العالمية

أعلنت جامعة حلوان عن خطة لتطوير المنظومة البحثية بالجامعة وجعلها من إحدى جامعات الجيل الرابع والعمل على رفع التصنيف الدولي لها لدخول المنافسة العالمية.

قالت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا لـ صدى البلد، أن الجامعة تعمل على عقد ورش العمل بمراكزها البحثية المختلفة للمساهمة في النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته بما يساهم فى رفع تصنيفات الجامعة محليا وعالميا.

وأضافت أن جامعة حلوان تسعى دائما للحصول على الصدارة والمراكز المرتفعة بالتصنيفات الدولية بالجامعات، وذلك من خلال دعم وتحفيز الباحثين في القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية كافة لتشجيع البحث العلمي.

وتابعت نائب رئيس جامعة حلوان، أن المراكز البحثية بجامعة حلوان تبذل أقصى مجهود لرفع تصنيف الجامعة محليا وعالميا لجعلها رائدة بمختلف المجالات.

