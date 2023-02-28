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جامعة حلوان تطلق حملة للاهتمام بصحة الطلاب ومعرضا خيريا للملابس.. وقنديل: نعزز انتماء الطالب بمجتمعه وننمي حب الوطن

جامعة حلوان
جامعة حلوان

جامعة حلوان: الأنشطة المجتمعية تعمل علي تعزيز انتماء الطالب بمجتمعه 

رئيس جامعة حلوان: نعمل علي استغلال أوقات الطلاب فيما ينمي مهاراتهم 

كريم همام: الأنشطة المجتمعية تنمي حب الوطن لدى طلاب الجامعات 

جامعة حلوان تطلق معرضا خيريا و حملة للاهتمام بصحة الطلاب 

 

أعلنت جامعة حلوان عن تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية بمختلف المجالات خاصة  المجتمعية والثقافية خلال الفصل الدراسي الثاني للعام 2023، حرصا على تنمية القدرات الثقافية و تعزيز انتمائهم للمجتمع لإعداد جيل قادر على تحقيق التنمية. 

وصرح  السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية يرجع لأهميتها الكبيرة في استغلال طاقات الشباب وتوجيهها بما يفيدهم بدنيًا وفكريًا واجتماعيًا واستثمار أوقات الفراغ، ومد أواصر الود بين الطلاب وبعضهم ، ورفع روح المنافسة الشريفة، بجانب تحقيق الأهداف التربوية وتنمية المهارات والعلاقات الاجتماعية وقدرات الطلبة الذاتية، وتحفيزها بشكل سليم .

وأكد رئيس جامعة حلوان أن  اهتمام الجامعة بهذه الأنشطة يأتي من أن الأنشطة  تجعل الجامعة مجتمعاً متكاملاً يتدرب فيه الطلاب على الحياة المجتمعية، ويكتسب من خلالها خبرات وتجارب المجتمع، وتبث فيهم روح الجماعة وتدربهم على القيادة والتشاور والتعاون، والتفاهم المتبادل، وقدرتها على استثمار أوقات الفراغ وقدرات الطلبة الذاتية، وتحفيزها بشكل سليم.

وكشف الدكتور كريم همام مستشار رئيس  جامعة حلوان أنه تأتي أهمية الأنشطة الطلابية من كونها تعزز الشعور بحب الوطن التي تخلق روح التعاون والقدرة على إثبات الذات والتغيير، واستثمار طاقات الشباب الإبداعية بشكل إيجابي، والمساهمة في خلق أجيال جديدة لديها الوعى الكافى والفهم الصحيح لمجريات الأمور، كما أنها تنمي روح المشاركة والمنافسة الشريفة والإبداع لدى الطلاب وتوفير جو من البهجة والسرور لديهم يجعلهم أكثر تفاعل في حياتهم، وتعمل على الترفيه والترويح عنهم خلال فترة الدراسة ، كما انها تعمل على اكساب الطلاب مهارات جديدة .

 

و من الأنشطة المجتمعية للجامعة افتتاح الجامعة هذا الأسبوع لمعرض الخير الرابع الذي تنظمه إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان بالتعاون مع بنك الكساء المصرى، بقاعة "ن" بالمبنى الإداري، وذلك تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان،  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بهدف دعم وخدمة الطلاب غير القادرين بالجامعة.

ويأتي هذا المعرض في إطار اهتمام الجامعة بتعزيز روح الانتماء وتوفير كافة المتطلبات التي يحتاجها الطلاب فى المجتمع الجامعى، وانطلاقًا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة، وتقديم منتجات بجودة عالية مجانا لجميع طلاب الجامعة من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها.

وضم المعرض 5 آلاف قطعة من الملابس والتي تتميز بجودة عالية والتي يتم تقديمها  بهدف تلبية احتياجات طلاب الجامعة، بالإضافة إلي حرص الجامعة على الدور المجتمعي لها وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية الإجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجاتهم خلال فترة تواجدهم بالجامعة.

تتابع جامعة حلوان اليوم تنفيذ  حملة للحفاظ على صحة المصريين من امراض النحافة وزيادة الوزن تحت عنوان " تابع وزنك ، احمي نفسك من الامراض الناتجة عن زيادة الوزن أو  النحافة. 

كما أطلقت جامعة حلوان حملة مجتمعية صحية تحت شعار “اطمن على  صحتك، اعرف كتلة جسمك، اعرف نسبة المياه والدهون اللي محتاجها”.

ودعت جامعة حلوان طلابها و العاملين وأعضاء هيئة التدريس و كافة المواطنين إلى المشاركة في المبادرة .

وأعلنت الجامعة عن نشر بعض المنشورات عبر صفحاتها الرسمية للتوعية  بالمعلومات  عن الغذاء الصحي والنشاط البدني، والقياسات الجسمية، و توفير متابعة  مع متخصصين للمشاركين بالحملة ، إضافة إلى جوائز تحفيزية، وجوائز نقدية، لطلاب جامعة حلوان.

وأشارت جامعة حلوان إلى  أنه على راغبي المشاركة بالحملة الدخول على الرابط لأو مسح الباركود من الصورة، والمشاركة في المبادرة:
https://forms.gle/rYmCSswK5fC9mgVz8

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