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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوال Samsung Galaxy M52 5G في السعودية

Samsung Galaxy M52
Samsung Galaxy M52 5G

تقدم شركة  سامسونج  جوالها الجديد جالاكسي M52 الداعم لشبكات الجيل الخامس من سلسلة M ذات الأسعار المعقولة، ويأتي هذا الجوال بترقيات بالمقارنة مع الموديل السابق عليه M51، مع معالج أقوى من كوالكوم سناب دراجون ومعدل تحديث للشاشة 120 هرتز، وشاشة تنبض بالحياة والألوان الزاهية، من نوع سوبر أموليد بلس وشاشة على شكل ثقب تحوي الكاميرا السيلفي.

يتوفر جوال  سامسونج  جالاكسي M52 في متاجر المملكة العربية السعودية بسعر 2539 ريال سعودي مع نسخة الذاكرة وسعة التخزين، 8 جيجابايت رام و128 جيجابايت روم. في السطور التالية ترصد "صدى البلد" كافة تفاصيل الجهاز.

Samsung Galaxy M52 5G

مواصفات جوال Samsung Galaxy M52 5G

يأتي مع شاشة عرض Super AMOLED Plus قطرها 6.7 بوصة وبدقة وضوح 1080x2400 بيكسل، وكثافة بيكسلات 393 بيكسل لكل بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز، ونسبة شاشة إلى هيكل 86.4% وطبقة حماية زجاجية واقية من Corning Gorilla Glass 5

يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج وحدة مركزية من كوالكوم شريحة SM7325 Snapdragon 778G 5G بعملية تصنيع 6 نانو، ثماني النواة بتردد ميقاتي أعلى 2.4 جيجاهرتز، مع شريحة رسوميات Adreno 642L ويقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 جيجابايت مع بطاقة ذاكرة خارجية  microSDXC.

Samsung Galaxy M52 5G

يحزم الجهاز بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تقدر على الشحن بقدرة 25 وات ويأتي مثبتا عليه نظام تشغيل أندرويد 11 قابل للترقية إلى 13 مع واجهة مستخدم One UI 5.

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بالنسبة للتصوير، يأتي جوال  سامسونج  جالاكسي إم 52 بإعداد كاميرات ثلاثية في الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة، والثاني فائق الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل والثالث كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل مع كاميرا سيلفي في الجهة الأمامية بدقة 32 ميجابيكسل، وفلاش ليد ثنائي ودعم لتقنية HDR و التصوير البانورامي.

يزن الجوال سامسونج جالاكسي إم 52 ما يصل إلى 173 جم مع سمك 7.4 مم وطول 164.2 مم و عرض 76.4 مم، وهو داعم لمجموعة من الحساسات منها مستشعر بصمة الأصابع ومستشعر تقارب وتسارع وبوصلة وجيروسكوب.

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