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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ينافس سامسونج.. إطلاق هاتف Honor Magic Vs القابل للطي في الأسواق العالمية

Honor Magic Vs
Honor Magic Vs

 

أطلقت شركة "هونر" Honor سلسلة هواتفها الذكية Magic5 التي تنتمي لفئة الفلاج شيب الرائدة في الأسواق العالمية ، كما تم الإعلان عن هاتف آخر وهو هونر Magic Vs.

وفقا لتقرير gsmarena التقني، الهاتف الذكي ، الذي تم طرحه في أولا في الدولة الأم الصين منذ ثلاثة أشهر ، هو أول هاتف ذكي قابل للطي أفقيًا بمفصلة عامودية داخلية على الساحة العالمية لا ينتمي لشركة سامسونج و سلسلة هواتفها Samsung Galaxy Z Fold ، وهو ما يعني أن السوق العالمي خلال الفترة المقبلة سيشهد بداية جديدة لحروب الهواتف الذكية القابلة للطي وتنافس محموم بين الشركات.

Honor Magic Vs

حافظت شركة Honor على وعدها بتوفير Magic Vs الجديد خارج الصين ليمتد إلى باقي دول العالم، والآن سيتمكن مستهلكي معظم دول العالم من الاستمتاع بالتصميم الفريد المكون من أربعة مفصلات، ودرجة سطوع الشاشة القوية بالإضافة إلى الجسم الخفيف المذهل الذي يعتبر أخف بنسبة 10٪ بالمقارنة مع الطراز السابق عليه.

مواصفات موبايل Honor Magic Vs

عند الحديث عن المواصفات والتقنيات الفنية في الهاتف، يعمل Honor Magic Vs مع معالج وحدة مركزية من كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1 الجيل الأول مثل هواتف سامسونج القابلة للطي وتحديدا شريحة SM8475 Snapdragon بدقة تصنيع 4 نانو مع شريحة رسوميات جرافيك Adreno 730 مقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت مع سعة تخزين 256 أو 512 جيجابايت روم، ولا يدعم وجودة ذاكرة خارجية.

Honor Magic Vs

يأتي موبايل هونر ماجيك Vs مع شاشة كبيرة حجمها 7.9 بوصة ونوعها Foldable OLED تقدم دقة وضوح 1984x2272 بيكسل مع كثافة بيكسلات 382 نقطة لكل بوصة، مع درجة سطوع 800 شمعة لكل متر مربع ومعدل تحديث للشاشة 90 هرتز، مع نسبة شاشة إلى هيكل 87.9%.

يحزم الموبايل هونر ماجيك Vs بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات وشحن لاسلكي بقدرة 5 وات ولا يمكن إزالتها من الجهاز، مع نظام تشغيل أندرويد 13 يعمل مع واجهة مستخدم Magic UI 7.1 في النسخة العالمية.

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تسريبات تكشف مواصفات جبارة لهاتف غامض من هونر Honor 

يأتي الموبايل هونر ماجيك V2 بإعداد كاميرات ثلاثية في الخلفية، الرئيسية بمستشعر دقة 54 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة، والثاني بدقة 8 ميجابيكسل تليفوتوغرافي قادر على التقريب الرقمي 3X مع خاصية التثبيت البصري OIS وكاميرا ثالثة بفتحة عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابيكسل، أما كاميرا السيلفي بدقة 16 ميجابيكسل، وفلاش ليد مزدوج.

أطلقت هونر هاتف Magic Vs بلونين - أزرق سماوي و أسود. ويأتي إصدار الـ 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 512 جيجابايت للتخزين بسعر 1599 يورو أي ما يعادل 52063 ألف جنيه.
 

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