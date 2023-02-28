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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الشتاء يعود من جديد خلال ساعات.. ونصيحة خاصة لمرضى الجيوب الأنفية

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة الحارة وتفاصيل طقس باقي الأسبوع.

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تحذير عاجل| الأرصاد الجوية: عاصفة ترابية في هذا التوقيت

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صيف في عز الشتا.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لـ المواطنين.. فيديو

طقس يوم الأربعاء

وأكدت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": “الموجة الحارة أمامها يومين فقط الأربعاء والخميس، ويوم الجمعة المقبل سيشهد عودة فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة بصورة تدريجية”.

طقس يوم الخميس 

وحذرت منار غانم: "المواطنين من تخفيف الملابس لأن درجات الحرارة بالليل ستشهد إنخفاض كبير مما يجعل المواطنين يشعرون بالبرودة الشديدة.

وأشارت إلي أن درجات الحرارة المتوقعة يومي الأربعاء والخميس ستكون 31 درجة علي القاهرة الكبري وذلك بسبب كتل هوائية من المناطق الحارة.

عودة فصل الشتاء


وأكدت، أن يومي الخميس والأربعاء سيشهدان وجودة شبورة مائية صاحبا بشمال الصعيد والقاهرة الكبري، منوهة:" يجب علي السائقين الحذر أثناء القيادة صباحا".

وأضافت منار غانم: “مع غروب الشمس تنخفض درجات الحرارة على معظم المحافظات بدرجات حرارة تصل إلى 15 درجة”.

ووجهت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصيحة للمواطنين بضرورة  ارتداء الكمامة لأن يوم الأربعاء سيشهد وجود عاصفة ترابية تؤثر على أصحاب الأمراض الحساسية والجيوب الصدرية.

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