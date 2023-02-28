عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الروسي يوقع قانونا يعلق مشاركة بلاده في معاهدة ستارت 3

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، قانونا بشأن تعليق مشاركة بلاده في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية والحد منها "ستارت -3".

وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية، إن القانون نص على تعليق العمل بالمعاهدة المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة، حول التدابير المتعلقة بخفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها الموقعة في مدينة براغ في 8 أبريل 2010".

يذكر أن بوتين، أعلن الثلاثاء الماضي في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية، تعليق بلاده التزامها بمعاهدة "ستارت" المبرمة مع واشنطن للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه يجب على الغرب الجماعي أن يغير منهجه تجاه المخاوف الأمنية لروسيا حتى تستأنف موسكو مشاركتها في معاهدة "ستارت".

الرئيس الروسى بوتين الأسلحة الاستراتيجية روسيا والولايات المتحدة الجمعية الفيدرالية الكرملين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض يتراجع بشكل مفاجئ.. وهذا سعر الكرتونة الآن

تحذير عاجل| الأرصاد الجوية: عاصفة ترابية في هذا التوقيت

بسبب الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن عقوبات الكاف ضد الهلال السوداني

تغريدة مرعبة جديدة للعالم الهولندي: استعدوا لزلزال كبير جدا بهذه المدن

انتهت الحكاية.. صاحب مغارة علي بابا بالزمالك يسلم نفسه وفي الطريق للسجن.. صور

زلزال عنيف يضرب وسط تركيا.. تفاصيل

بسبب الصفقة الجديدة .. صدمة لجماهير الأهلي

وفاة 4 مصريين وإصابة 3 آخرين في حادث بالكويت .. وعودة الجثامين

ترشيحاتنا

يمتلكون سيارات كيا 2015.. التضامن تكشف أسباب الاستبعاد من تكافل وكرامة

بسبب سوريا.. موسكو توجه رسالة عاجلة لـ إسرائيل

الخارجية الصينية تهدد: واشنطن ستدفع الثمن بسبب تايوان

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة عقب زيارته الرسمية لقطر

قرار عاجل من إيران بشأن الناتو

تورط فاوتشي.. الكشف عن مفاجآت مدوية بشأن منشأ فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر خرافى.. زوجة عاصي الحلاني تثير الجدل بفستانها من خطوبة ابنتها

بطلات فريندز بجانب كورتني كوكس في حفل تدشين نجمتها بهوليوود

مكان في المطبخ أكثر تلوثا من سلة المهملات .. معلومة صادمة

على دراجة رياضية..فوز كيت على زوجها ويليام في منافسة خيرية

فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد ودرجات الحرارة تصل لـ 33| تفاصيل

محمد صلاح رايح على فين؟ حقيقة مغادرته ليفربول.. شاهد

chatGPT يثير فزع العالم .. مبتكر التطبيق يعترف باختراعه المخيف "فيديوجراف"

رقم صادم.. كم عملية تجميل خضعت لها عائشة الكيلاني؟| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ