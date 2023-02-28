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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الأهلي على رأس التشكيل المثالي للجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

تواجد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، في تشكيل الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف حساب بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية على موقع “ تويتر”، التشكيل المثالي للجولة الثالثة في البطولة.

وسجل الشحات هدف الأهلي الثاني في مباراة فريقه أمام صن داونز والتي انتهت بالتعادل 2-2.

تشكيل الجولة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا

وجاء تشكيل الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، كالآتي:

في حراسة المرمى: ويديراجو (فيتا كلوب)

خط الدفاع: خرشوم (المريخ) - باكا (سيمبا) - حركاس (الرجاء) - بوشنيبة (الترجي)

خط الوسط: بن رمضان ( الترجي) - شيكيتو (فيتا كلوب) - حسين الشحات ( الأهلي) - سيرجيو ( بترو أتلتيكو)

خط الهجو: ليليبو ( الهلال) - بيتر شالويلي (صن داونز)

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لاعب الأهلي على رأس التشكيل المثالي للجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا

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