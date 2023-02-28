قرار عاجل من إيران بشأن الناتو

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال محادثات مع وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو في جنيف اليوم الثلاثاء، إن إيران تعارض توسع الناتو.

وبحسب بيان حول الحل السلمي للأزمة الأوكرانية الصادر عن وزارة الخارجية الإيرانية الأحد، أدانت إيران الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى لاتباعها الهيمنة والنزعة الأحادية من خلال الناتو والأشكال الأخرى. وذلك حسبما ذكر موقع "جلوبال تايمز" الصيني.

وأكدت الخارجية الإيرانية، أن تلك التحركات الغربية كانت سببا رئيسيا في العديد من الأزمات، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية.

وأشار البيان إلى ضرورة حل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية بأسرع ما يمكن.

وفي هذا الصدد، تؤيد إيران "موقف الصين من الحل السياسي للأزمة الأوكرانية" الصادر عن وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق من الشهر الجاري.