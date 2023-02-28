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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شبح التجسس

لحظر تيك توك.. البيت الأبيض يمهل الوكالات الفيدرالية 30 يوما| فيديو

تيك توك
تيك توك

عرضت قناة العربية تقريرا بعنوان "البيت الأبيض يمهل الوكالات الفيدرالية 30 يوماً لحظر تيك توك الصيني".

وأوضحت «العربية» أن  المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية قامت برفض هذا القرار باعتبار أنه يرهق مفهوم الأمن القومي و يقمع الشركات الأجنبية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة أزعجت وزارة الخارجية الصينية. 

شبح التجسس يحاصر تيك توك

وأفاد التقرير أن الحكومة الكندية أعلنت حظر "تيك توك" أيضا و منعتهم من أستخدامه أو تحميله في المستقبل، و أن الأمر سينعكس على أمان بياناتهم الخاصة.

وأبدت إدارة "تيك توك" انزعاجها من هذه القرارات، معتبرة أن المسألة الأمنية دعاية غير صحيحة. 

تيك توك البيت الأبيض الوكالات الفيدرالية العربية الخارجية الصينية الأمن القومي

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