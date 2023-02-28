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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تحبط محاولة اغتيال وزير الأمن القومي بن جفير.. تفاصيل

إسرائيل تحبط محاولة
إسرائيل تحبط محاولة اغتيال وزير الأمن القومي المتطرف بن جفير

أفادت القناة الـ13 العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن الشرطة الإسرائيلية أحبطت محاولة لاغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير.

وكشف تحقيق شرطة الاحتلال أن المشتبه به خطط لسرقة لوحات سيارات الشرطة حتى يتمكن من الاقتراب من بن جفير والتقى بأشخاص قدموا له أموالا للمساعدة في خطته.

وفي وقت سابق من اليوم، انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن جفير، تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك بشأن فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين.

وقال بن جفير: "قانون إعدام المخربين ويقصد "الفلسطينيين" هو حديث الساعة، الألمان هم آخر من يجب أن يعطوا المواعظ".

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وحذرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خلال مؤتمر صحفي في برلين مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، من أي خطوات أحادية تتخذها إسرائيل لمنع تنفيذ حل الدولتين ومنها استمرار البناء في المستوطنات الإسرائيلية.

ونددت بيربوك بإرهاب المستوطنين الإسرائيليين في بلدة حوارة بنابلس يوم الأحد الماضي، وقالت إن "تعاطفنا يتجه نحو الضحايا في حوارة، فقد تم إضرام النار بالمنازل والعائلات، عائلات بريئة بقيت في حالة صدمة وخوف"، وحذرت الوزيرة من أي تصاعد آخر في الضفة الغربية.

إسرائيل بن جفير وزير الأمن القومي

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