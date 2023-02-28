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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

TED X جامعة حلوان يستعدون لإطلاق مؤتمرهم السنوي

طلاب نشاط TED X
طلاب نشاط TED X

تستعد منظمة TED X  جامعة حلوان التابعة لمنظمة  TED  العالمية، لإطلاق مؤتمرها السنوي لشباب الجامعات حيث تعد TED  نشاط طلابي بالجامعات يعمل على نشر أفكار تستحق الانتشار وإبراز الكوادر الطلابية وتأهيلهم لسوق العمل، و تقوم بدور الناقل والمساعد لنقل كافة الأفكار الهادفة التي تساهم في النهوض بمجتمعات العالم إلى حافة النجاح والتقدم، وتهدف هذا العام لإقامة مؤتمر بجامعة حلوان يشارك فيه مجموعة من الشخصيات المؤثره كل منهم في مجاله ينشرون أفكارهم لإثمار عقول مجتمعنا، وأيضا بمشاركة بعض من الرموز الشبابية الناجحة والتي لاقت نجاحا بين الجماهير.
 

و يهدف نشاط  TED X  الطلابي بجامعة حلوان لتوعية الشباب وطلاب الجامعات بأهمية تنمية المهارات و العمل على تطوير الذات  من خلال استضافتهم للمؤثرين في المجالات المختلفة لمشاركة خبراتهم مع العامة. 

 

و كشف أعضاء فريق تيدكس جامعة حلوان انهم منذ بداية العام الدراسي ، يعملون على إطلاق العديد من الندوات التثقيفية و حملات التوظيف لطلاب الجامعات عرض إبداعاتهم أمام المستثمرين  ، وأنه  من المقرر أن ينظم فريق تيدكس جامعة حلوان خلال يوليو 2023  المؤتملا السنوي لهم بحضور شخصيات عامة لمشاركة تجاربهم الناجحة امام طلاب الجامعات و تشجيع الطلاب على استثمار طاقتهم فيما يفيدهم ويفيد المجتمع. 

جامعة حلوان TED X منظمة TED نشاط طلابي Jobs Education

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