TED X جامعة حلوان يستعدون لإطلاق مؤتمرهم السنوي

تستعد منظمة TED X جامعة حلوان التابعة لمنظمة TED العالمية، لإطلاق مؤتمرها السنوي لشباب الجامعات حيث تعد TED نشاط طلابي بالجامعات يعمل على نشر أفكار تستحق الانتشار وإبراز الكوادر الطلابية وتأهيلهم لسوق العمل، و تقوم بدور الناقل والمساعد لنقل كافة الأفكار الهادفة التي تساهم في النهوض بمجتمعات العالم إلى حافة النجاح والتقدم، وتهدف هذا العام لإقامة مؤتمر بجامعة حلوان يشارك فيه مجموعة من الشخصيات المؤثره كل منهم في مجاله ينشرون أفكارهم لإثمار عقول مجتمعنا، وأيضا بمشاركة بعض من الرموز الشبابية الناجحة والتي لاقت نجاحا بين الجماهير.



و يهدف نشاط TED X الطلابي بجامعة حلوان لتوعية الشباب وطلاب الجامعات بأهمية تنمية المهارات و العمل على تطوير الذات من خلال استضافتهم للمؤثرين في المجالات المختلفة لمشاركة خبراتهم مع العامة.

و كشف أعضاء فريق تيدكس جامعة حلوان انهم منذ بداية العام الدراسي ، يعملون على إطلاق العديد من الندوات التثقيفية و حملات التوظيف لطلاب الجامعات عرض إبداعاتهم أمام المستثمرين ، وأنه من المقرر أن ينظم فريق تيدكس جامعة حلوان خلال يوليو 2023 المؤتملا السنوي لهم بحضور شخصيات عامة لمشاركة تجاربهم الناجحة امام طلاب الجامعات و تشجيع الطلاب على استثمار طاقتهم فيما يفيدهم ويفيد المجتمع.