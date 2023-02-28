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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن تغير حالة الجو.. فيديو

الأرصاد
الأرصاد

وجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن تغير حالة الجو، قائلة :" الجو حر وهناك ارتفاع فى درجات الحرارة بس بلاش نخفف الملابس".

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يومان وتعود البرودة .. الأرصاد تحذر: أتربة وغدا الحرارة 30 على القاهرة

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الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا وبارد ليلًا .. والعظمي بالقاهرة 30 درجة

أضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن  الارتفاع فى درجات الحرارة مستمر ليوم الخميس المقبل، وأن ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة الثلاثاء و الأربعاء و الخميس.

لفتت إلى أن العظمى غدًا ستصل على القاهرة لـ 31، وأن درجة الحرارة فى الليل ستنخفض، وهناك فارق يصل لـ 14 درجة.

وأشارت إلى أن غدًا متوقع وجود شبورة واتربة فى فترة النهار، ولذلك على السائقين و مرضى حساسية الصدر توخي الحذر.

 


 

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد حالة الجو درجات الحرارة

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