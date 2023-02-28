الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن تغير حالة الجو.. فيديو

وجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن تغير حالة الجو، قائلة :" الجو حر وهناك ارتفاع فى درجات الحرارة بس بلاش نخفف الملابس".

أضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن الارتفاع فى درجات الحرارة مستمر ليوم الخميس المقبل، وأن ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة الثلاثاء و الأربعاء و الخميس.

لفتت إلى أن العظمى غدًا ستصل على القاهرة لـ 31، وأن درجة الحرارة فى الليل ستنخفض، وهناك فارق يصل لـ 14 درجة.

وأشارت إلى أن غدًا متوقع وجود شبورة واتربة فى فترة النهار، ولذلك على السائقين و مرضى حساسية الصدر توخي الحذر.



