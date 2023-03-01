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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ما ينوب المخلص.. مصرع شاب عن طريق الخطأ أثناء مشاجرة بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شاب مصرعه عن طريق الخطأ أثناء قيامه بمحاولة تهدئة أطراف مشاجرة وقعت في الشارع الكائن به منزله بمدينة المستقبل دائرة مركز أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.

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وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارًا يفيد بمصرع شاب يدعي إبراهيم .ا، 21 عامًا، مصابًا بعدد من الطعنات النافذة بالصدر أثناء قيامه بالتحجيز في مشاجرة.

وكان قد لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، وحالتهم غير مستقرة نتيجة تصادم سيارة إسعاف مع سيارة أخرى أعلى كوبرى المستقبل دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.


وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة إسعاف مع سيارة أخرى على كوبرى المستقبل دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مجمع الاسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم، ورعايتهم طبيًا بينما تم نقل الجثة الى مشرحة ذات المجمع الطبى تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين والتصريح بدفن جثة المتوفى.

وزير الداخلية محافظة الاسماعيلية الاسماعيلية مساعد وزير الداخلية مدينة المستقبل مدير امن الاسماعيلية

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