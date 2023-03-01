القاهرة تستضيف اجتماع الاستراتيجية العربية لصون التراث الثقافي غير المادي

ينطلق في القاهرة، الأربعاء، الأول من مارس، اجتماع إعداد الاستراتيجية العربية لصون التراث الثقافي غير المادي وتوظيفه في البلدان العربية، الذي تُنظمه المُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “ألكسو”، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، والذي يستمر على مدار يومي 1 و 2 مارس الجاري،وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

تتضمن وقائع الجلسة الافتتاحية، كلمات ممثلي “وزارة الثقافة المصرية، المُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة”.

فيما تتضمن الجلسة الأولى: عرضًا لتجارب الدول في صون التراث الثقافي غير المادي، بإشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “ألكسو”، أما الجلسة الثانية، فتشمل تقديم مقترحات الدول حول “التشريعات الحالية والمقترحة لصون التراث الثقافي غير المادي، التسجيل على قوائم اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي 2003 لدى اليونسكو (مشروع الخارطة الخمسية)، كما تطرح خطة مقترحة لتوثيق وجرد عناصر التراث الثقافي غير المادي على المستوى الوطني، والخطة المقترحة لإحياء عناصر التراث الثقافي غير المادي والترويج له على المستوى الوطني والإقليمي والدولي” ، وفي الجلستين الثالثة والرابعة، تُعقد أعمال لجان الصياغة حسب محاور الاستراتيجية والتي تشمل العديد من الفِرق وهي (الفريق “التشريعات وسياسات المحافظة، تحت إشراف الدكتور هاني الهياجنة”، فريق “التسجيل لدى اليونسكو، يتحدث فيه الدكتور فتحي الجرّاي”، فريق “التوثيق والدراسات والجرد على المستوى الوطني، تحت إشراف الدكتور عماد بن صولة”، فريق “إحياء عناصر التراث الثقافي غير المادي والترويج لها، تحت إشراف الدكتورة نهلة إمام”).

ويختتم الاجتماع بالجلسة الخامسة، والتى يتم فيها عرض تقارير الفرق والتوصيات النهائية.

يأتي الاجتماع في إطار الاحتفال هذا العام ، بمرور عشرين سنة، على توقيع اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، حيث أعدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، برنامجًا ثريًا ومتنوعًا، يقوم أساسًا على مواصلة الإشراف على تنفيذ مشروع خارطة العمل الخمسية للملفات العربية المُشتركة، والمساهمة في إعداد كتاب مشترك لعناصر التراث الثقافي غير المادي المسجلة لدى اليونسكو، وذلك على غرار نظيره الخاص بالتراث العالمي، والذي صدرت طبعته الثانية في سنة 2022، وكذلك دعم الدول ذات الاحتياجات الخاصة، للالتحاق بمسار التسجيل، من خلال مساعدتها على إعداد ملف مشترك سنة 2023، وتقديمه سنة 2024، للتسجيل على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية باليونسكو.

كما تسعى منظمة “ألكسو”، إلى وضع خطة عربية مشتركة، تكون بمثابة الدليل العملي لصون التراث الثقافي غير المادي بالبلدان العربية، يتم الاستعانة به في مختلف البرامج والمشاريع، بهدف تقييم المراحل المنقضية، وتجويد الأعمال الجاري تنفيذها، واستشراف المستقبل بالنسبة إلى ما يتم الإعداد له للسنين القادمة.