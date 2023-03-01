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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

علاقته بالنساء متعددة..سارة اكتشفت أنها الزوجة الثالثة داخل محكمة الأسرة بالصدفة|تفاصيل القصة

صدى البلد

" بعباءة سوداء اللون، ووجه شاحب، ونظرات تترقب المارة، داخل محكمة الأسرة بالجيزة، هنا كانت تقف سارة صاحبة الثلاثين عاماً لترفع دعوى نفقة على زوجها بسبب البخل الشديد وزواجه دون علمها".

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"صدى البلد يرصد في السطور التالية، مأساة سارة مع زوجها بعد زواج" صاحب ورشة حدادة"، أثمر  الزواج عن طفلتين حيث تقول سارة في دعواها التي أقامتها في محكمة الأسرة بالجيزة،:"جوزي ميسور الحال،  وصاحب ورشة حدادة ودخله الشهري ما يقرب من 8 آلاف جنيه، في بداية الزواج مكنش بيحرمني من اي حاجه ودائما كانت طلباتي كلها مجابه".

 

بخيل ومش بيصرف على البيت

 

"وبعد مرور الأيام بدأت المعاملة تتغير وظهر زوجي على حقيقته حتى اكتشفت أنه بخيل ومش بيصرف على البيت  وعندما سألت بعض الأشخاص الذين يعملون معه في الورشة علمت أن دخله الشهري ما يقرب من 8 آلاف جنيه".

صرفي نفسك بالخمسين جنيه 

"طالبت خلالها زوجي بإعطائي أموال لجلب مستلزمات المنزل ولكن كان يترك لي 50 جنيه ويقولي:صرفي نفسك بالخمسين جنيه دي لحد ما ربنا يكرمنا"، وعندما واجهته بالمبلغ التي يتحصله من الورشة، وذكرته بالمعاملة التي كان يعاملني بها في بداية الزواج وتلبية حوائجي نهرني وحاول التعدي عليه".

 

علاقته بالسيدات متعددة


"تحملت البخل الشديد لمدة سنوات، وعندما فاض بي الكيل ذهبت الي محكمة الأسرة لإقامة دعوى نفقة، ولكن كانت المفاجأة عندما دخلت قاعة المحكمة وجدت سيدتين احداهما ترفع دعوى خلع والثانية ترفع دعوى نفقة في محكمة الأسرة على زوجي بالاسم الثلاثي وطبيعة عمله".

 

وقالت المحامي نهى الجندي، أنها أقامت دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة بالجيزة، حملت رقم ٧٦٨٠ لصاحبة الدعوة سارة م، ضد صالح. ع، صاحب ورشة حدادة في منطقة فيصل.

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