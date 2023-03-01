أسماء جلال تختطف الأنظار بالأبيض والأسود في أحدث ظهور عبر إنستجرام |شاهد

شاركت الفنانة أسماء جلال متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت أسماء في الصور بإطلالة شتوية متميزة باللون الأسود والأبيض.

وتمكنت الفنانة الشابة من حصد إشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ظهورها في أحد المشاهد بملابس الملكة كليوباترا، حيث استطاعت التأثير على جمال الصواف (محمد فراج) حتى لا يترك الفندق، وتمكنت من استدراجه إلى غرفتها "الغرفة 207".

تدور أحداث مسلسل "الغرفة 207" في فترة الستينيات من القرن الماضي، وتتمحور حول الغرفة رقم 207 في فندق "لونا"، حيث يبدأ "جمال الصواف" الذي يجسده الفنان محمد فراج، عمله الجديد كموظف استقبال في الفندق ثم تبدأ أحداث مرعبة بالظهور في حياة نزلاء "الغرفة 207"، ويجد "جمال" نفسه مسؤولاً في كشف حقيقة ما يجري في ظل الشائعات التي يسمعها عن تلك الغرفة الغامضة.