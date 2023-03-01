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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الذروة.. الارصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم وغدا

الارصاد
الارصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الارصاد الجوية، إن البلاد اليوم مستمرة فى ارتفاع درجات الحرارة وبلغنا ذورتها، حيث من المتوقع أن تسجل العظمي على القاهرة الكبري 30 درجة مئوية خلال فترة النهار، مشيرة إلى أن ذروة الارتفاع اليوم وغدا.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الارصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أننا أعلي معدلات درجات حرارة لها فى مثل هذا الوقت من العام بحوالي من ست إلى ثمان درجات، موضحة أن الأجواء حارة على أغلب مناطق الجمهورية خلال فترة النهار، خاصة نتيجة وجود منخفض جوي فى طبقات الجو العليا الذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

الارصاد تحذر من شبورة مائية صباحا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الارصاد الجوية، أنه بمجرد أن تأتي فترات الليل تبدأ درجات الحرارة تنخفض تدريجيا، وسيكون الفارق بين فترة النهار والليل فى درجات الحرارة 15 درجة مئوية على القاهرة الكبري، والأجواء باردة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، إضافة إلى تكون شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية وتؤدي إلى إنخفاض فى الرؤية الأفقية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الارصاد الجوية، إلى أن اليوم من المتوقع أن تتكون أتربة عالقة خلال فترة النهار، والتي تؤدي لإنخفاض الرؤية الأفقية، ناصحة القيادة بهدوء تام.

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة القاهرة الكبرى أتربة عالقة

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